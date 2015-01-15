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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 720721722723
Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 22:51

  Успіх написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Успіх написав:Ну, нехай на 4К,

Це 25 прОцентів за 7 місяців - Долярек найкращий інвестор.

8) крутіше - лише крипта і в2в!
Але, хто в крипту вклав більше 1К? :wink:
А з В2В - так ще треба витягнути :mrgreen:
https://youtu.be/FIr0KIQK9Rk

Я вклав більше :) і вивів вже на «кілька смартів» звідти в менше ризикові активи - вклав в будинок під оренду та можливу розбудову на 2 таунхауси і в квартиру теж під оренду.
dinozavrik
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 06:38

  dinozavrik написав:
  Успіх написав:
  Квесторе_поверніться написав:Це 25 прОцентів за 7 місяців - Долярек найкращий інвестор.

8) крутіше - лише крипта і в2в!
Але, хто в крипту вклав більше 1К? :wink:
А з В2В - так ще треба витягнути :mrgreen:
https://youtu.be/FIr0KIQK9Rk

Я вклав більше :) і вивів вже на «кілька смартів» звідти в менше ризикові активи - вклав в будинок під оренду та можливу розбудову на 2 таунхауси і в квартиру теж під оренду.

я так розумію, що в Гонти Успіх дослужився до десятника, а дінозаврік до сотника :)
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 07:52

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  flyman написав:дінозаврік до сотника

До Миколи він не ходив...з чого Ви взяли?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 08:28

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  dinozavrik написав:Я вклав більше і вивів вже на «кілька смартів» звідти в менше ризикові активи - вклав в будинок під оренду та можливу розбудову на 2 таунхауси і в квартиру теж під оренду

Молодці! 👍
Ви - в ІТ, тому вам з тими криптами простіше. Ви там, як кіт в маслі))
А для мене ці всі крипти/акції/форекси - це як створити машину часу))
Тому я обрав більш зрозуміліше для мене - нерухомість 🏗️
Успіх
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 08:34

  Успіх написав:
  dinozavrik написав:Я вклав більше і вивів вже на «кілька смартів» звідти в менше ризикові активи - вклав в будинок під оренду та можливу розбудову на 2 таунхауси і в квартиру теж під оренду

Молодці! 👍
Ви - в ІТ, тому вам з тими криптами простіше. Ви там, як кіт в маслі))
А для мене ці всі крипти/акції/форекси - це як створити машину часу))
Тому я обрав більш зрозуміліше для мене - нерухомість 🏗️

Зате свіжа петрушка завжди буде на столі :D Курочка по зернятку дзьобає. Все як по Кіосакі :wink:
roberto dark
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 12:48

  dinozavrik написав:
  Успіх написав:
  Bolt написав:Який в цьому сенс?

Виручені кошти направити в активи(наприклад взяти ще 2 однушки на ті кошти в класній локації)
А самому орендувати, так як оренда заміських будинків - дешева!

Оренда нормального заміського будинку - від 500уе.

А цей - чим поганий?
Ще й в місті!!!
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/dachni ... LNaB8.html
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 13:13

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Успіх написав:А цей - чим поганий?
Ще й в місті!!!
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/dachni ... LNaB8.html

15м²? Тоді за смарт більше 7тис. важко буде виторгувати, якщо цілий будинок 1700грн:))
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 16:17

  Успіх написав:
  dinozavrik написав:
  Успіх написав:Виручені кошти направити в активи(наприклад взяти ще 2 однушки на ті кошти в класній локації)
А самому орендувати, так як оренда заміських будинків - дешева!

Оренда нормального заміського будинку - від 500уе.

А цей - чим поганий?
Ще й в місті!!!
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/dachni ... LNaB8.html

чомусь думаю, що там аренда ліжкомісця на горищі (фото №2),
а сральнік де, туалєт тіпа сортір (яма з дашком на вулиці)?
flyman
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  #<1 ... 720721722723
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