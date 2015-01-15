Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 07 лип, 2021 22:51
Успіх написав: Квесторе_поверніться написав: Успіх написав:
Ну, нехай на 4К,
Це 25 прОцентів за 7 місяців - Долярек найкращий інвестор.
крутіше - лише крипта і в2в!
Але, хто в крипту вклав більше 1К?
А з В2В - так ще треба витягнути
https://youtu.be/FIr0KIQK9Rk
Я вклав більше
і вивів вже на «кілька смартів» звідти в менше ризикові активи - вклав в будинок під оренду та можливу розбудову на 2 таунхауси і в квартиру теж під оренду.
dinozavrik
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Додано: Чет 08 лип, 2021 06:38
dinozavrik написав: Успіх написав: Квесторе_поверніться написав:
Це 25 прОцентів за 7 місяців - Долярек найкращий інвестор.
крутіше - лише крипта і в2в!
Але, хто в крипту вклав більше 1К?
А з В2В - так ще треба витягнути
https://youtu.be/FIr0KIQK9Rk
Я вклав більше
і вивів вже на «кілька смартів» звідти в менше ризикові активи - вклав в будинок під оренду та можливу розбудову на 2 таунхауси і в квартиру теж під оренду.
я так розумію, що в Гонти Успіх дослужився до десятника, а дінозаврік до сотника
flyman
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2
Додано: Чет 08 лип, 2021 07:52
flyman написав:
дінозаврік до сотника
До Миколи він не ходив...з чого Ви взяли?
Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 08 лип, 2021 08:28
dinozavrik написав:
Я вклав більше і вивів вже на «кілька смартів» звідти в менше ризикові активи - вклав в будинок під оренду та можливу розбудову на 2 таунхауси і в квартиру теж під оренду
Молодці! 👍
Ви - в ІТ, тому вам з тими криптами простіше. Ви там, як кіт в маслі))
А для мене ці всі крипти/акції/форекси - це як створити машину часу))
Тому я обрав більш зрозуміліше для мене - нерухомість 🏗️
Успіх
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Додано: Чет 08 лип, 2021 08:34
Успіх написав: dinozavrik написав:
Я вклав більше і вивів вже на «кілька смартів» звідти в менше ризикові активи - вклав в будинок під оренду та можливу розбудову на 2 таунхауси і в квартиру теж під оренду
Молодці! 👍
Ви - в ІТ, тому вам з тими криптами простіше. Ви там, як кіт в маслі))
А для мене ці всі крипти/акції/форекси - це як створити машину часу))
Тому я обрав більш зрозуміліше для мене - нерухомість 🏗️
Зате свіжа петрушка завжди буде на столі
Курочка по зернятку дзьобає. Все як по Кіосакі
roberto dark
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Додано: Чет 08 лип, 2021 12:48
dinozavrik написав: Успіх написав: Bolt написав:
Який в цьому сенс?
Виручені кошти направити в активи(наприклад взяти ще 2 однушки на ті кошти в класній локації)
А самому орендувати, так як оренда заміських будинків - дешева!
Оренда нормального заміського будинку - від 500уе.
А цей - чим поганий?
Ще й в місті!!!
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/dachni ... LNaB8.html
Успіх
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Додано: Чет 08 лип, 2021 13:13
15м²? Тоді за смарт більше 7тис. важко буде виторгувати, якщо цілий будинок 1700грн:))
stryzhko
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Додано: Чет 08 лип, 2021 16:17
Успіх написав: dinozavrik написав: Успіх написав:
Виручені кошти направити в активи(наприклад взяти ще 2 однушки на ті кошти в класній локації)
А самому орендувати, так як оренда заміських будинків - дешева!
Оренда нормального заміського будинку - від 500уе.
А цей - чим поганий?
Ще й в місті!!!
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/dachni ... LNaB8.html
чомусь думаю, що там аренда ліжкомісця на горищі (фото №2),
а сральнік де, туалєт тіпа сортір (яма з дашком на вулиці)?
flyman
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2
Додано: П'ят 09 лип, 2021 10:02
15м2 это комната в общаге а не дом.
vitaliian
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 14:29
flyman написав: dinozavrik написав: Успіх написав:
Це 25 прОцентів за 7 місяців - Долярек найкращий інвестор.
Я вклав більше
і вивів вже на «кілька смартів» звідти в менше ризикові активи - вклав в будинок під оренду та можливу розбудову на 2 таунхауси і в квартиру теж під оренду.
я так розумію, що в Гонти Успіх дослужився до десятника, а дінозаврік до сотника
До В2В ніколи відношення не мав
dinozavrik
Повідомлень: 1339
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