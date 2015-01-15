dinozavrik написав:
До В2В ніколи відношення не мав
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 09 лип, 2021 15:45
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Додано: Суб 10 лип, 2021 15:11
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Bolt переглянувши подібні до моєї квартири у Львові, вирішив таки підняти ціну свому айтішнику хоча б на 10% . Він не заперечував. Тим більше, що інфляція росте, а лишніх 600$ на рік не помішають. Як раз на путівку в 5*-й отель в Анталію на тиждень ( в якій ніколи не був) вистачить
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