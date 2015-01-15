dinozavrik написав:
До В2В ніколи відношення не мав
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 09 лип, 2021 15:45
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Додано: Суб 10 лип, 2021 15:11
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Bolt переглянувши подібні до моєї квартири у Львові, вирішив таки підняти ціну свому айтішнику хоча б на 10% . Він не заперечував. Тим більше, що інфляція росте, а лишніх 600$ на рік не помішають. Як раз на путівку в 5*-й отель в Анталію на тиждень ( в якій ніколи не був) вистачить
p.s. Той, чий нік я не хочу тут НАЗИВАТИ , чомусь заінтригував мене Лікійською тропою в горах.
Востаннє редагувалось roberto dark в Суб 10 лип, 2021 15:24, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 10 лип, 2021 15:22
Договір по листопад.Теж в жовтні промоніторю олх.Може щось накину.Зара думаю ,що обосную підвищеня тим , що збираюсь зробит шафу купе(навіть не знаю на скільки затяне, бо минулого літа прикідува в то виходило ~15кг,зараз мабудь дорожче)
Додано: Суб 10 лип, 2021 15:27
Я мотивував тим, що з минулого року ціни піднялись на 20% , а я йому ще й знижку роблю за те що чемний і вчасно платить. А що без шафи купе ніяк? У мене гардероб, і це найкраще бо то на віка
Додано: Суб 10 лип, 2021 16:18
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Вартість деяких позицій ДСП і фурнітури виросла в 2 рази, тому будете здивовані новою ціною
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