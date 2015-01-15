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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 09 лип, 2021 15:45
dinozavrik написав:
До В2В ніколи відношення не мав
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Додано: Суб 10 лип, 2021 15:11
Bolt переглянувши подібні до моєї квартири у Львові, вирішив таки підняти ціну свому айтішнику хоча б на 10% . Він не заперечував. Тим більше, що інфляція росте, а лишніх 600$ на рік не помішають. Як раз на путівку в 5*-й отель в Анталію на тиждень ( в якій ніколи не був) вистачить
p.s. Той, чий нік я не хочу тут НАЗИВАТИ
, чомусь заінтригував мене Лікійською тропою в горах.
Востаннє редагувалось roberto dark
в Суб 10 лип, 2021 15:24, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 10 лип, 2021 15:22
roberto dark написав:
Bolt переглянувши подібні до моєї квартири у Львові, вирішив таки підняти ціну свому айтішнику хоча б на 10% . Він не заперечував. Тим більше, що інфляція росте, а лишніх 600$ на рік не помішають. Як раз на путівку в 5*-й отель в Анталію на тиждень ( в якій ніколи не був) вистачить
Договір по листопад.Теж в жовтні промоніторю олх.Може щось накину.Зара думаю ,що обосную підвищеня тим , що збираюсь зробит шафу купе(навіть не знаю на скільки затяне, бо минулого літа прикідува в то виходило ~15кг,зараз мабудь дорожче)
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Додано: Суб 10 лип, 2021 15:27
Bolt написав: roberto dark написав:
Bolt переглянувши подібні до моєї квартири у Львові, вирішив таки підняти ціну свому айтішнику хоча б на 10% . Він не заперечував. Тим більше, що інфляція росте, а лишніх 600$ на рік не помішають. Як раз на путівку в 5*-й отель в Анталію на тиждень ( в якій ніколи не був) вистачить
Договір по листопад.Теж в жовтні промоніторю олх.Може щось накину.Зара думаю ,що обосную підвищеня тим , що збираюсь зробит шафу купе(навіть не знаю на скільки затяне, бо минулого літа прикідува в то виходило ~15кг,зараз мабудь дорожче)
Я мотивував тим, що з минулого року ціни піднялись на 20% , а я йому ще й знижку роблю за те що чемний і вчасно платить. А що без шафи купе ніяк? У мене гардероб, і це найкраще бо то на віка
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roberto dark
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Додано: Суб 10 лип, 2021 16:18
Bolt написав:Зара думаю ,що обосную підвищеня тим , що збираюсь зробит шафу купе(навіть не знаю на скільки затяне, бо минулого літа прикідува в то виходило ~15кг,зараз мабудь дорожче)
Вартість деяких позицій ДСП і фурнітури виросла в 2 рази, тому будете здивовані новою ціною
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stryzhko
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Додано: Суб 10 лип, 2021 17:35
stryzhko написав:
Bolt написав:Зара думаю ,що обосную підвищеня тим , що збираюсь зробит шафу купе(навіть не знаю на скільки затяне, бо минулого літа прикідува в то виходило ~15кг,зараз мабудь дорожче)
Вартість деяких позицій ДСП і фурнітури виросла в 2 рази, тому будете здивовані новою ціною
Ціни на все ростуть у всьому світі, тільки на квартири у Анталії падають
Чи може у пана Стрижка, є інформація також і про нерухомість у Туреччині???? Про шафи у Львові ви ж усе знаєте
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roberto dark
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Додано: Суб 10 лип, 2021 17:56
roberto dark написав: Bolt написав: roberto dark написав:
Bolt переглянувши подібні до моєї квартири у Львові, вирішив таки підняти ціну свому айтішнику хоча б на 10% . Він не заперечував. Тим більше, що інфляція росте, а лишніх 600$ на рік не помішають. Як раз на путівку в 5*-й отель в Анталію на тиждень ( в якій ніколи не був) вистачить
Договір по листопад.Теж в жовтні промоніторю олх.Може щось накину.Зара думаю ,що обосную підвищеня тим , що збираюсь зробит шафу купе(навіть не знаю на скільки затяне, бо минулого літа прикідува в то виходило ~15кг,зараз мабудь дорожче)
Я мотивував тим, що з минулого року ціни піднялись на 20% , а я йому ще й знижку роблю за те що чемний і вчасно платить. А що без шафи купе ніяк? У мене гардероб, і це найкраще бо то на віка
В мене з меблів, крім кухні все старе, 80х років.Думаю викінути дві шафи і зробити купешку на всю стіну.Хоча кватирнту пофіг.Щось я сумніваюсь,що якщо я вбухаю в меблі скажімо 70-80кг, це допоможе підняти оренду до 8кг.Мені , доречі чувак, що кухню робив , так і казав , що важливо прорахувати ,чи за разунок вкладання коштів , вдасться співставимо підніти оренду чи ні(бо він крім виготовлення меблів , ще дві хати здає
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Bolt
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