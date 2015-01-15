|
|
|
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 10 лип, 2021 20:18
vitaliian написав:
То же самое будет когда каждый 2й киевлянин/львовянин будет что то сдавать.
Воно би було так, та трохи не так))
Приставку/комп набагато легше купити, ніж квартиру!(навіть, на окраїні міста, навіть, бабушатнік)
90, чи 80% населення живуть від зарплати до зарплати і максимум, на що можуть відкласти, так це на щорічну відпустку і б/у автівку! Все.
Більшість з них - реально не може/не вміє заробити на квартиру в місті.
А меншість - може/вміє заробити на квартиру, але мало хто з них справді може себе трохи обмежити в "потреблядстві" і сумлінно відкладати 5-7-10-15р. на квартиру!
Якось так.
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 984
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 28 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 10 лип, 2021 20:19
Bolt
мені що, на цьому форумі потрібно відкривати ШКОЛУ МАЙБУТНІХ ФЛЕТЛОРДІВ ? Ви мене розчаровуєте друже.
Я розумію ще долярчик, як "професійний чистильщик взуття", та учень турецького "Кіосакі", ще може так ГЛИБОКО помилятись. Але НАВІТЬ він докумекав, що для орендарів треба максимум стелю по голому бетону, та стіни по цеглі, кісточкою пофарбувати білою фарбою, а замість кухонних меблів стару шафу із смітника поставити у майбутньому смарті "ЗА ПЕТРУШКУ". Ви ж самі написали, що вашому квартиранту по цимбалам на інтер'єр, а до старого, як психологи кажуть, люди переважно звикають за кілька тижнів. ТО ЯКІ ЩЕ МОЖУТЬ БУТИ ШАФИ ПО 15 000 В БАБУШАТНИКАХ? Побійтесь Бога ! Це як на таврію поставити кермо від мерседеса.
Востаннє редагувалось roberto dark
в Суб 10 лип, 2021 20:24, всього редагувалось 3 разів.
-
roberto dark
-
-
- Повідомлень: 323
- З нами з: 04.06.19
- Подякував: 47 раз.
- Подякували: 64 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 10 лип, 2021 20:21
Успіх написав:
Воно би було так, та трохи не так))
Приставку/комп набагато легше купити, ніж квартиру!(навіть, на окраїні міста, навіть, бабушатнік)
90, чи 80% населення живуть від зарплати до зарплати і максимум, на що можуть відкласти, так це на щорічну відпустку і б/у автівку! Все.
Більшість з них - реально не може/не вміє заробити на квартиру в місті.
у 20% инвесторов есть деньги на 10 квартир, или думаете у всех как у вас по одному лишнему смарту?
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 7742
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1422 раз.
- Подякували: 2045 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 10 лип, 2021 20:28
vitaliian написав: Успіх написав:
Воно би було так, та трохи не так))
Приставку/комп набагато легше купити, ніж квартиру!(навіть, на окраїні міста, навіть, бабушатнік)
90, чи 80% населення живуть від зарплати до зарплати і максимум, на що можуть відкласти, так це на щорічну відпустку і б/у автівку! Все.
Більшість з них - реально не може/не вміє заробити на квартиру в місті.
у 20% инвесторов есть деньги на 10 квартир, или думаете у всех как у вас по одному лишнему смарту?
Ну, ті інвестори - це, як писав Будівельник, 1, чи 2% корупціонери(ну і пару сотень чесних бізнесменів)
Тобто, більшість великих (на 10+ квартир) коштів "на руках" в 1-2% населення України
- ще 10-20% середній і напів-середній клас - а решта - то "чорна бідося"(максимум їх - це щорічна відпустка і б/у авто)
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 984
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 28 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 10 лип, 2021 20:34
Для Болта.
Продавати(поки ціни нормас)
А якщо не продавати, то:
а) залишати все як є(ніяких нових шаф і т.п.)
б) робити косметику і всі меблі+всі двері - замінити на нові.
Але, я б таки продав і купив би щось у новому фонді, хоч і значно менше за площею, але НОВЕ!(перспективне на здачу в оренду, або майбутній продаж)
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 984
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 28 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 10 лип, 2021 21:10
Успіх написав:
Для Болта.
Продавати(поки ціни нормас)
А якщо не продавати, то:
а) залишати все як є(ніяких нових шаф і т.п.)
б) робити косметику і всі меблі+всі двері - замінити на нові.
Але, я б таки продав і купив би щось у новому фонді, хоч і значно менше за площею, але НОВЕ!(перспективне на здачу в оренду, або майбутній продаж)
Я здається писав, що я все замінив на нове , включно з дверима.Бо меблі я можу замінити в будь-який час.Коли я здавав квартиру вона десь місяць висіла за 7 кг, декілька дзвінків ригів, коли скинув до 6кг, здав с другого перегляду десь за 4-5днів.
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 776
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 39 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 10 лип, 2021 21:30
vitaliian написав: Успіх написав:
Тобто, більшість великих (на 10+ квартир) коштів "на руках" в 1-2% населення України
- ще 10-20% середній і напів-середній клас - а решта - то "чорна бідося"(максимум їх - це щорічна відпустка і б/у авто)
это догадки, вы же не в покер играете. Я давно не был во львове но вижу сколько строится в Ирпене и в Киеве. Это явно лишнее жильё. Инвесторы спонсируют в надежде что оно будет востребовано, но я сильно сомневаюсь. Платежеспособные купят свои квартиры а неплатежеспособные крашнут любой бизнес.
В смысле лишнее, по вашему, там некому будет жить, хоть арендатом, хоть владельцам? У нас обеспеченность жильём до сих пор на очень низком уровне. До насыщения рынка жильём ещё строить и строить, даже с нашей негативной демографией
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 29436
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1242 раз.
- Подякували: 7155 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
Додано: Суб 10 лип, 2021 21:34
vitaliian написав:
в 2000м мой первый бизнес был игровые компьютерные залы. Очередь была по записи на 1 день вперёд. Потом у многих появились нормальные приставки и клиентов стало меньше, когда нарот начал покупать компы клиентов осталось совсем мало (в основном приходили задроты поиграть по сети), а когда провели народу интернет... бизнес вообще сдох, даже аренду не покрывал. То же самое будет когда каждый 2й киевлянин/львовянин будет что то сдавать. Арендаторы были и будут, но над доходностью 3% годовых посмеются даже вкладчики ощадбанка.
В 2015 году вкладчики не смеялись, а горько плакали на руинах своих банков, предварительно поменяв свои доллары на гривну по курсу 8 и положив под 25% годовых.
Почем потом откупались, забрав ( кому еще повезло) с ОГРОМНЫМИ НЕРВАМИ, спустя длительное время, из фонда, наверное вам напоминать не нужно? При этом моя двушка, купленная на котловане в 2015 г во Львове сегодня стоит почти в 2.5 раза дороже, сдается уже более 3х лет аккуратным айтишникам и НА СЕГОДНЯ отбила вложенные в нее средства в ремонт, мебель и технику , а выглядит как новая. Так что лучше депозит или недвижимость?
-
roberto dark
-
-
- Повідомлень: 323
- З нами з: 04.06.19
- Подякував: 47 раз.
- Подякували: 64 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|2359
|335818
|
|
|234
|37135
|
Суб 10 лип, 2021 20:24
Hotab
|
|236
|94208
|
|