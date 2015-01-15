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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 729730731732
Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 15:21

  Успіх написав:
  jump написав:у Вашому випадку, якщо квартира і смарт записані на Вас як власника, тоді - 53+27-60=20м2
за це будете платити
або записувати кожну куплену квартиру на когось із родичів, у кого немає нерухомості

Ну, "На кота, так на кота" :mrgreen:
Перепишу смарт на свою кохану кицю :D
(Якщо не продам ще до того)

А шо там на ринку оренди Вашого смарту?
Подорожчання на 25% це вже факт.
А шо з Орендою?
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Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 15:50

  Квесторе_поверніться написав:
  Успіх написав:
  jump написав:у Вашому випадку, якщо квартира і смарт записані на Вас як власника, тоді - 53+27-60=20м2
за це будете платити
або записувати кожну куплену квартиру на когось із родичів, у кого немає нерухомості

Ну, "На кота, так на кота" :mrgreen:
Перепишу смарт на свою кохану кицю :D
(Якщо не продам ще до того)

А шо там на ринку оренди Вашого смарту?
Подорожчання на 25% це вже факт.
А шо з Орендою?

Так треба чекати мінімум до середини осені, щоб поробили ремонти в першій секції(а вона, наче ще не здана :oops: )
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Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 16:58

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Успіх написав:наче ще не здана

Так весною року 2021 мали здати. Ні?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 17:36

  Успіх написав:***
Як ти рахуєш?
***
22-16=6 - так це 6К за 7міс. а не за 3р!!!( Ну, нехай на 4К, так як в мене 27м2, а в оголошенні 29м2)
Я ж чітко пишу, що ще за рік до здачі, мій смарт може підрости до 28-30Кдол!
Правда, не факт, але... - у нас можливо все! :mrgreen:

За скільки й коли в грн. (й доларах на той час) Ви купили свою "прелєсть №2"?
Це ЖК Ріел Сіті на вул. Рудненська, 8? Який +- поверх?
Яку поточну ціну в грн. (та в доларах станом на сьогоднішній день) й звідкіля берете для розрахунків "навару".
Дякую. 8)
ST_11
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Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 17:51

  ST_11 написав:
  Успіх написав:***
Як ти рахуєш?
***
22-16=6 - так це 6К за 7міс. а не за 3р!!!( Ну, нехай на 4К, так як в мене 27м2, а в оголошенні 29м2)
Я ж чітко пишу, що ще за рік до здачі, мій смарт може підрости до 28-30Кдол!
Правда, не факт, але... - у нас можливо все! :mrgreen:

За скільки й коли в грн. (й доларах на той час) Ви купили свою "прелєсть №2"?
Це ЖК Ріел Сіті на вул. Рудненська, 8? Який +- поверх?
Яку поточну ціну в грн. (та в доларах станом на сьогоднішній день) й звідкіля берете для розрахунків "навару".
Дякую. 8)


Старый еврейский анекдот - Изя спрашивает у Мойши : Ты зачем покупаешь яйца по 1 рублю, ВАРИШЬ их и опять по 1 рублю
продаешь?"
Мойша отвечает:
"Во-первых, я имею свое дело.
Во-вторых, я имею НАВАР." 8)
roberto dark
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Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 18:38

  Квесторе_поверніться написав:
  Успіх написав:наче ще не здана

Так весною року 2021 мали здати. Ні?

Наче, здача вказана "другий квартал 2021р"(але, десь наче вже мелькало, що здача до кінця літа)
Коротше, телефонуйте в ВП і ще й нам точну інфо закинете :D

п.с.
Глянув щойно сайт Ріелу - так, першу чергу ще не здали :roll:
Наразі, встановлюють ліфти і стяжки заливають в кімнатах.
Роботи, думаю, вистачить точно до кінця літа (якщо ще трохи не затягнуть)
Востаннє редагувалось Успіх в Вів 13 лип, 2021 19:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 18:50

  ST_11 написав:
  Успіх написав:***
Як ти рахуєш?
***
22-16=6 - так це 6К за 7міс. а не за 3р!!!( Ну, нехай на 4К, так як в мене 27м2, а в оголошенні 29м2)
Я ж чітко пишу, що ще за рік до здачі, мій смарт може підрости до 28-30Кдол!
Правда, не факт, але... - у нас можливо все! :mrgreen:

За скільки й коли в грн. (й доларах на той час) Ви купили свою "прелєсть №2"?
Це ЖК Ріел Сіті на вул. Рудненська, 8? Який +- поверх?
Яку поточну ціну в грн. (та в доларах станом на сьогоднішній день) й звідкіля берете для розрахунків "навару".
Дякую. 8)

На гілці "Іпотеку орендарі сплачують за вас, а ви - кайфуєте!" можна пошукати підтвердження моїм словам, де я декілька разів повторюю:
Купив у грудні 2020р.
За точку відліку взяв число "свято Миколая".
Купив пА 450Кгрн(трошечки заокруглив до більшого) - що на той момент по курсу вийшло 16Кдол.(теж трішечки заокруглив, щоб були рівні цифри) смарт 27м2.
Поверх точний не скажу, але нижче 5-го.

Для розрахунків і орієнтування - беру з олх ціни на смарти в першій черзі.
А от недавно, я побачив на олх і виклав тут ціну на смарт в моїй черзі.

п.с.
Ось тут мій смарт - секція 1Б
Вже є дах, всі поверхи є, і більшість поверхів вже мають вимурувані стіни!
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Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 20:05

  Успіх написав:
  ST_11 написав:
  Успіх написав:***
Як ти рахуєш?
***
22-16=6 - так це 6К за 7міс. а не за 3р!!!( Ну, нехай на 4К, так як в мене 27м2, а в оголошенні 29м2)
Я ж чітко пишу, що ще за рік до здачі, мій смарт може підрости до 28-30Кдол!
Правда, не факт, але... - у нас можливо все! :mrgreen:

За скільки й коли в грн. (й доларах на той час) Ви купили свою "прелєсть №2"?
Це ЖК Ріел Сіті на вул. Рудненська, 8? Який +- поверх?
Яку поточну ціну в грн. (та в доларах станом на сьогоднішній день) й звідкіля берете для розрахунків "навару".
Дякую. 8)

На гілці "Іпотеку орендарі сплачують за вас, а ви - кайфуєте!" можна пошукати підтвердження моїм словам, де я декілька разів повторюю:
Купив у грудні 2020р.
За точку відліку взяв число "свято Миколая".
Купив пА 450Кгрн(трошечки заокруглив до більшого) - що на той момент по курсу вийшло 16Кдол.(теж трішечки заокруглив, щоб були рівні цифри) смарт 27м2.
Поверх точний не скажу, але нижче 5-го.

Для розрахунків і орієнтування - беру з олх ціни на смарти в першій черзі.
А от недавно, я побачив на олх і виклав тут ціну на смарт в моїй черзі.

п.с.
Ось тут мій смарт - секція 1Б
Вже є дах, всі поверхи є, і більшість поверхів вже мають вимурувані стіни!
***


На даний момент бачу лише 1-е оголошення на ОЛХ. Це підштовхує на думку про віртуальність ціни. Можна й 30К хотіти чи 16К виставити. Ваші припущення про віртуальний прибуток нічого не варті в цю мить.
"22-16=6 - так це 6К за 7міс."
Хіба продасте й звітуєте про успіх. :wink:

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ST_11
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 07:29

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  ST_11 написав:Хіба продасте й звітуєте про успіх

Взагалі-то, я купляв для здачі в оренду!
А вже другий варіант ("побічний ефект") - продаж, якщо гарно підросте ціна.
Тож, в першу чергу, я чекаю, коли восени/взимку виставлять смарти в оренду(з 1ї черги), щоб орієнтуватись в ціні і щоб розуміти, чи мій прогноз(7Кгрн/міс восени 2022р) реальний, чи буде більше? :D
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 10:56

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Коротше, наступного року я покажу, як виглядає справжній лендлорд! :D
Буде щось приблизно так, як на цьому відео ;)
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