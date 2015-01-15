Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
jump написав:у Вашому випадку, якщо квартира і смарт записані на Вас як власника, тоді - 53+27-60=20м2 за це будете платити або записувати кожну куплену квартиру на когось із родичів, у кого немає нерухомості
Ну, "На кота, так на кота" Перепишу смарт на свою кохану кицю (Якщо не продам ще до того)
А шо там на ринку оренди Вашого смарту? Подорожчання на 25% це вже факт. А шо з Орендою?
jump написав:у Вашому випадку, якщо квартира і смарт записані на Вас як власника, тоді - 53+27-60=20м2 за це будете платити або записувати кожну куплену квартиру на когось із родичів, у кого немає нерухомості
Ну, "На кота, так на кота" Перепишу смарт на свою кохану кицю (Якщо не продам ще до того)
А шо там на ринку оренди Вашого смарту? Подорожчання на 25% це вже факт. А шо з Орендою?
Так треба чекати мінімум до середини осені, щоб поробили ремонти в першій секції(а вона, наче ще не здана )
Успіх написав:*** Як ти рахуєш? *** 22-16=6 - так це 6К за 7міс. а не за 3р!!!( Ну, нехай на 4К, так як в мене 27м2, а в оголошенні 29м2) Я ж чітко пишу, що ще за рік до здачі, мій смарт може підрости до 28-30Кдол! Правда, не факт, але... - у нас можливо все!
За скільки й коли в грн. (й доларах на той час) Ви купили свою "прелєсть №2"? Це ЖК Ріел Сіті на вул. Рудненська, 8? Який +- поверх? Яку поточну ціну в грн. (та в доларах станом на сьогоднішній день) й звідкіля берете для розрахунків "навару". Дякую.
Успіх написав:*** Як ти рахуєш? *** 22-16=6 - так це 6К за 7міс. а не за 3р!!!( Ну, нехай на 4К, так як в мене 27м2, а в оголошенні 29м2) Я ж чітко пишу, що ще за рік до здачі, мій смарт може підрости до 28-30Кдол! Правда, не факт, але... - у нас можливо все!
За скільки й коли в грн. (й доларах на той час) Ви купили свою "прелєсть №2"? Це ЖК Ріел Сіті на вул. Рудненська, 8? Який +- поверх? Яку поточну ціну в грн. (та в доларах станом на сьогоднішній день) й звідкіля берете для розрахунків "навару". Дякую.
Старый еврейский анекдот - Изя спрашивает у Мойши : Ты зачем покупаешь яйца по 1 рублю, ВАРИШЬ их и опять по 1 рублю продаешь?" Мойша отвечает: "Во-первых, я имею свое дело. Во-вторых, я имею НАВАР."
Успіх написав:*** Як ти рахуєш? *** 22-16=6 - так це 6К за 7міс. а не за 3р!!!( Ну, нехай на 4К, так як в мене 27м2, а в оголошенні 29м2) Я ж чітко пишу, що ще за рік до здачі, мій смарт може підрости до 28-30Кдол! Правда, не факт, але... - у нас можливо все!
За скільки й коли в грн. (й доларах на той час) Ви купили свою "прелєсть №2"? Це ЖК Ріел Сіті на вул. Рудненська, 8? Який +- поверх? Яку поточну ціну в грн. (та в доларах станом на сьогоднішній день) й звідкіля берете для розрахунків "навару". Дякую.
На гілці "Іпотеку орендарі сплачують за вас, а ви - кайфуєте!" можна пошукати підтвердження моїм словам, де я декілька разів повторюю: Купив у грудні 2020р. За точку відліку взяв число "свято Миколая". Купив пА 450Кгрн(трошечки заокруглив до більшого) - що на той момент по курсу вийшло 16Кдол.(теж трішечки заокруглив, щоб були рівні цифри) смарт 27м2. Поверх точний не скажу, але нижче 5-го.
Для розрахунків і орієнтування - беру з олх ціни на смарти в першій черзі. А от недавно, я побачив на олх і виклав тут ціну на смарт в моїй черзі.
п.с. Ось тут мій смарт - секція 1Б Вже є дах, всі поверхи є, і більшість поверхів вже мають вимурувані стіни!
Успіх написав:*** Як ти рахуєш? *** 22-16=6 - так це 6К за 7міс. а не за 3р!!!( Ну, нехай на 4К, так як в мене 27м2, а в оголошенні 29м2) Я ж чітко пишу, що ще за рік до здачі, мій смарт може підрости до 28-30Кдол! Правда, не факт, але... - у нас можливо все!
За скільки й коли в грн. (й доларах на той час) Ви купили свою "прелєсть №2"? Це ЖК Ріел Сіті на вул. Рудненська, 8? Який +- поверх? Яку поточну ціну в грн. (та в доларах станом на сьогоднішній день) й звідкіля берете для розрахунків "навару". Дякую.
На гілці "Іпотеку орендарі сплачують за вас, а ви - кайфуєте!" можна пошукати підтвердження моїм словам, де я декілька разів повторюю: Купив у грудні 2020р. За точку відліку взяв число "свято Миколая". Купив пА 450Кгрн(трошечки заокруглив до більшого) - що на той момент по курсу вийшло 16Кдол.(теж трішечки заокруглив, щоб були рівні цифри) смарт 27м2. Поверх точний не скажу, але нижче 5-го.
Для розрахунків і орієнтування - беру з олх ціни на смарти в першій черзі. А от недавно, я побачив на олх і виклав тут ціну на смарт в моїй черзі.
п.с. Ось тут мій смарт - секція 1Б Вже є дах, всі поверхи є, і більшість поверхів вже мають вимурувані стіни! ***
На даний момент бачу лише 1-е оголошення на ОЛХ. Це підштовхує на думку про віртуальність ціни. Можна й 30К хотіти чи 16К виставити. Ваші припущення про віртуальний прибуток нічого не варті в цю мить. "22-16=6 - так це 6К за 7міс." Хіба продасте й звітуєте про успіх.
Взагалі-то, я купляв для здачі в оренду! А вже другий варіант ("побічний ефект") - продаж, якщо гарно підросте ціна. Тож, в першу чергу, я чекаю, коли восени/взимку виставлять смарти в оренду(з 1ї черги), щоб орієнтуватись в ціні і щоб розуміти, чи мій прогноз(7Кгрн/міс восени 2022р) реальний, чи буде більше?