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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 730731732733
Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 20:22

  flyman написав:так порахуй методом дискаунту грошових потоків, скажеш що вигіднійше.

как он тебе порахует он в длинном бане.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 23:08

  vitaliian написав:
  flyman написав:так порахуй методом дискаунту грошових потоків, скажеш що вигіднійше.

как он тебе порахует он в длинном бане.

якраз має час почитати що це таке і порахувати для різних варіантів і оприлюднити розразунки
flyman
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  #<1 ... 730731732733
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