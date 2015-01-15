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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 22 лип, 2021 20:22
flyman написав:
так порахуй методом дискаунту грошових потоків, скажеш що вигіднійше.
как он тебе порахует он в длинном бане.
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Додано: Чет 22 лип, 2021 23:08
vitaliian написав: flyman написав:
так порахуй методом дискаунту грошових потоків, скажеш що вигіднійше.
как он тебе порахует он в длинном бане.
якраз має час почитати що це таке і порахувати для різних варіантів і оприлюднити розразунки
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Додано: Суб 24 лип, 2021 07:49
Дуже гарний проект
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Додано: Пон 26 лип, 2021 15:06
Coder
Гарно, та неймовірно дорого в реалізації. Приємно що такий проект реазілований у Львові. Чудово видно як сучасно можуть виглядати такі будинки
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