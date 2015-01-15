как он тебе порахует он в длинном бане.
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Додано: Чет 22 лип, 2021 20:22
Додано: Чет 22 лип, 2021 23:08
Додано: Суб 24 лип, 2021 07:49
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Дуже гарний проект
Додано: Пон 26 лип, 2021 15:06
Coder
Гарно, та неймовірно дорого в реалізації. Приємно що такий проект реазілований у Львові. Чудово видно як сучасно можуть виглядати такі будинки
Додано: Вів 27 лип, 2021 08:10
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Ще два цікавих варіанти. Хоча це вже не про оренду, а для себе, тобто робиться звичайними людьми, а не бізнесом.
В першому відео все робиться силами однієї людини:
В другому - силами ОСББ:
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