как он тебе порахует он в длинном бане.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 22 лип, 2021 20:22
Додано: Чет 22 лип, 2021 23:08
Додано: Суб 24 лип, 2021 07:49
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Дуже гарний проект
Додано: Пон 26 лип, 2021 15:06
Coder
Гарно, та неймовірно дорого в реалізації. Приємно що такий проект реазілований у Львові. Чудово видно як сучасно можуть виглядати такі будинки
Додано: Вів 27 лип, 2021 08:10
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Ще два цікавих варіанти. Хоча це вже не про оренду, а для себе, тобто робиться звичайними людьми, а не бізнесом.
В першому відео все робиться силами однієї людини:
В другому - силами ОСББ:
Додано: Вів 27 лип, 2021 14:43
Перелік найдорожчих спеціальностей у львівських вишах
На бакалавраті Національного університету «Львівська політехніка» найдорожчими є «Інженерія програмного забезпечення», що коштує за рік 36 тис. грн, «Комп’ютерні науки» – 35 тис. грн.
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Найдорожчими спеціальностями у Львівському національному університеті ім. Івана Франка на 2021-2022 навчальний рік для здобуття бакалавра є «Інженерія програмного забезпечення», «Кібербезпека», «Міжнародне право» та «Право». Ціна найдорожчих спеціальностей визначена у сумі 38 255 грн.
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Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького має найдорожчу спеціальність вартістю 45 200 грн на рік. Йдеться про «Стоматологію». Окрім цього, 39 508 грн на рік обійдеться спеціальність «Медицина».
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«Комп’ютерні науки», «ІТ та бізнес-аналітика», «Право», а також «Етика-Політика-Економіка» є найдорожчими спеціальностями в Українському католицькому університету. Рік навчання тут коштує 75 тис. грн.
УКУ найдорожчий...
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