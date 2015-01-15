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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 730731732733
Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 20:22

  flyman написав:так порахуй методом дискаунту грошових потоків, скажеш що вигіднійше.

как он тебе порахует он в длинном бане.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 23:08

  vitaliian написав:
  flyman написав:так порахуй методом дискаунту грошових потоків, скажеш що вигіднійше.

как он тебе порахует он в длинном бане.

якраз має час почитати що це таке і порахувати для різних варіантів і оприлюднити розразунки
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 07:49

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Дуже гарний проект

Coder
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 15:06

Coder
Гарно, та неймовірно дорого в реалізації. Приємно що такий проект реазілований у Львові. Чудово видно як сучасно можуть виглядати такі будинки
dinozavrik
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 08:10

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Ще два цікавих варіанти. Хоча це вже не про оренду, а для себе, тобто робиться звичайними людьми, а не бізнесом.

В першому відео все робиться силами однієї людини:



В другому - силами ОСББ:

Coder
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 14:43

Перелік найдорожчих спеціальностей у львівських вишах

На бакалавраті Національного університету «Львівська політехніка» найдорожчими є «Інженерія програмного забезпечення», що коштує за рік 36 тис. грн, «Комп’ютерні науки» – 35 тис. грн.

-

Найдорожчими спеціальностями у Львівському національному університеті ім. Івана Франка на 2021-2022 навчальний рік для здобуття бакалавра є «Інженерія програмного забезпечення», «Кібербезпека», «Міжнародне право» та «Право». Ціна найдорожчих спеціальностей визначена у сумі 38 255 грн.

-

Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького має найдорожчу спеціальність вартістю 45 200 грн на рік. Йдеться про «Стоматологію». Окрім цього, 39 508 грн на рік обійдеться спеціальність «Медицина».

-

«Комп’ютерні науки», «ІТ та бізнес-аналітика», «Право», а також «Етика-Політика-Економіка» є найдорожчими спеціальностями в Українському католицькому університету. Рік навчання тут коштує 75 тис. грн.
http://tvoemisto.tv/news/skilky_koshtui ... 21911.html

УКУ найдорожчий... :shock:
jump
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 17:53

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Майже 2м2 віддавати в рік за навчання старшого у майбутньому - чи готовий я?🤔
Якраз продаж смарта у майбутньому - покриє це навчання! :D

п.с.
Я щось вже на ремонт(+меблі/техніка) смарта закладаю 200К, а не 150-160К, як раніше :roll:
І то, якщо робити "своїми руками", а якщо врахувати затрати на роботу майстрів, то такий ремонт(тільки ремонт) буде окупатись мінімум за 4р! :shock:
А не дохріна-лі? :evil:

Тоді краще, тупо закритим/замороженим його притримати 3-4р. :idea:

"І будь тут мудрим!"©🤔
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