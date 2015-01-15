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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 730731732733
Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 20:22

  flyman написав:так порахуй методом дискаунту грошових потоків, скажеш що вигіднійше.

как он тебе порахует он в длинном бане.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 23:08

  vitaliian написав:
  flyman написав:так порахуй методом дискаунту грошових потоків, скажеш що вигіднійше.

как он тебе порахует он в длинном бане.

якраз має час почитати що це таке і порахувати для різних варіантів і оприлюднити розразунки
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 07:49

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Дуже гарний проект

Coder
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 15:06

Coder
Гарно, та неймовірно дорого в реалізації. Приємно що такий проект реазілований у Львові. Чудово видно як сучасно можуть виглядати такі будинки
dinozavrik
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 08:10

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Ще два цікавих варіанти. Хоча це вже не про оренду, а для себе, тобто робиться звичайними людьми, а не бізнесом.

В першому відео все робиться силами однієї людини:



В другому - силами ОСББ:

Coder
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 14:43

Перелік найдорожчих спеціальностей у львівських вишах

На бакалавраті Національного університету «Львівська політехніка» найдорожчими є «Інженерія програмного забезпечення», що коштує за рік 36 тис. грн, «Комп’ютерні науки» – 35 тис. грн.

-

Найдорожчими спеціальностями у Львівському національному університеті ім. Івана Франка на 2021-2022 навчальний рік для здобуття бакалавра є «Інженерія програмного забезпечення», «Кібербезпека», «Міжнародне право» та «Право». Ціна найдорожчих спеціальностей визначена у сумі 38 255 грн.

-

Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького має найдорожчу спеціальність вартістю 45 200 грн на рік. Йдеться про «Стоматологію». Окрім цього, 39 508 грн на рік обійдеться спеціальність «Медицина».

-

«Комп’ютерні науки», «ІТ та бізнес-аналітика», «Право», а також «Етика-Політика-Економіка» є найдорожчими спеціальностями в Українському католицькому університету. Рік навчання тут коштує 75 тис. грн.
http://tvoemisto.tv/news/skilky_koshtui ... 21911.html

УКУ найдорожчий... :shock:
jump
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 17:53

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Майже 2м2 віддавати в рік за навчання старшого у майбутньому - чи готовий я?🤔
Якраз продаж смарта у майбутньому - покриє це навчання! :D

п.с.
Я щось вже на ремонт(+меблі/техніка) смарта закладаю 200К, а не 150-160К, як раніше :roll:
І то, якщо робити "своїми руками", а якщо врахувати затрати на роботу майстрів, то такий ремонт(тільки ремонт) буде окупатись мінімум за 4р! :shock:
А не дохріна-лі? :evil:

Тоді краще, тупо закритим/замороженим його притримати 3-4р. :idea:

"І будь тут мудрим!"©🤔
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 19:42

  jump написав:На бакалавраті Національного університету «Львівська політехніка» найдорожчими є «Інженерія програмного забезпечення», що коштує за рік 36 тис. грн, «Комп’ютерні науки» – 35 тис. грн.

-

Найдорожчими спеціальностями у Львівському національному університеті ім. Івана Франка на 2021-2022 навчальний рік для здобуття бакалавра є «Інженерія програмного забезпечення», «Кібербезпека», «Міжнародне право» та «Право». Ціна найдорожчих спеціальностей визначена у сумі 38 255 грн.

-

Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького має найдорожчу спеціальність вартістю 45 200 грн на рік. Йдеться про «Стоматологію». Окрім цього, 39 508 грн на рік обійдеться спеціальність «Медицина».

-

«Комп’ютерні шнауки», «ІТ та бізнес-аналітика», «Право», а також «Етика-Політика-Економіка» є найдорожчими спеціальностями в Українському католицькому університету. Рік навчання тут коштує 75 тис. грн.
http://tvoemisto.tv/news/skilky_koshtui ... 21911.html

УКУ найдорожчий... :shock:

Мала як раз поступає.Наприклад, цього року, щоб попасти на бюджет ,,Географія'' треба було мати 192.На філології типу англійської взагалі під 200.
Взагалі не світить бюджет, тож доведеться за рік навчання віддавати десь 5-6 місячних оренд мого хрущика.
Пи.Си.І головне , чи є в цьому взагалі якись сенс.Диплом хіба вимагають для влаштування в державні організації, а так цікавить, що людина вміє.
Востаннє редагувалось Bolt в Вів 27 лип, 2021 19:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 19:44

  Успіх написав:Майже 2м2 віддавати в рік за навчання старшого у майбутньому - чи готовий я?🤔
Якраз продаж смарта у майбутньому - покриє це навчання! :D

п.с.
Я щось вже на ремонт(+меблі/техніка) смарта закладаю 200К, а не 150-160К, як раніше :roll:
І то, якщо робити "своїми руками", а якщо врахувати затрати на роботу майстрів, то такий ремонт(тільки ремонт) буде окупатись мінімум за 4р! :shock:
А не дохріна-лі? :evil:

Тоді краще, тупо закритим/замороженим його притримати 3-4р. :idea:

"І будь тут мудрим!"©🤔

Тут файний відос для вас:
https://youtu.be/FDfJOaL5OLc
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