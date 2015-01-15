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На бакалавраті Національного університету «Львівська політехніка» найдорожчими є «Інженерія програмного забезпечення», що коштує за рік 36 тис. грн, «Комп’ютерні науки» – 35 тис. грн.
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Найдорожчими спеціальностями у Львівському національному університеті ім. Івана Франка на 2021-2022 навчальний рік для здобуття бакалавра є «Інженерія програмного забезпечення», «Кібербезпека», «Міжнародне право» та «Право». Ціна найдорожчих спеціальностей визначена у сумі 38 255 грн.
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Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького має найдорожчу спеціальність вартістю 45 200 грн на рік. Йдеться про «Стоматологію». Окрім цього, 39 508 грн на рік обійдеться спеціальність «Медицина».
Майже 2м2 віддавати в рік за навчання старшого у майбутньому - чи готовий я?🤔 Якраз продаж смарта у майбутньому - покриє це навчання!
п.с. Я щось вже на ремонт(+меблі/техніка) смарта закладаю 200К, а не 150-160К, як раніше І то, якщо робити "своїми руками", а якщо врахувати затрати на роботу майстрів, то такий ремонт(тільки ремонт) буде окупатись мінімум за 4р! А не дохріна-лі?
Тоді краще, тупо закритим/замороженим його притримати 3-4р.
jump написав:На бакалавраті Національного університету «Львівська політехніка» найдорожчими є «Інженерія програмного забезпечення», що коштує за рік 36 тис. грн, «Комп’ютерні науки» – 35 тис. грн.
-
Найдорожчими спеціальностями у Львівському національному університеті ім. Івана Франка на 2021-2022 навчальний рік для здобуття бакалавра є «Інженерія програмного забезпечення», «Кібербезпека», «Міжнародне право» та «Право». Ціна найдорожчих спеціальностей визначена у сумі 38 255 грн.
-
Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького має найдорожчу спеціальність вартістю 45 200 грн на рік. Йдеться про «Стоматологію». Окрім цього, 39 508 грн на рік обійдеться спеціальність «Медицина».
Мала як раз поступає.Наприклад, цього року, щоб попасти на бюджет ,,Географія'' треба було мати 192.На філології типу англійської взагалі під 200. Взагалі не світить бюджет, тож доведеться за рік навчання віддавати десь 5-6 місячних оренд мого хрущика. Пи.Си.І головне , чи є в цьому взагалі якись сенс.Диплом хіба вимагають для влаштування в державні організації, а так цікавить, що людина вміє.
Востаннє редагувалось Bolt в Вів 27 лип, 2021 19:47, всього редагувалось 1 раз.
Успіх написав:Майже 2м2 віддавати в рік за навчання старшого у майбутньому - чи готовий я?🤔 Якраз продаж смарта у майбутньому - покриє це навчання!
п.с. Я щось вже на ремонт(+меблі/техніка) смарта закладаю 200К, а не 150-160К, як раніше І то, якщо робити "своїми руками", а якщо врахувати затрати на роботу майстрів, то такий ремонт(тільки ремонт) буде окупатись мінімум за 4р! А не дохріна-лі?
Тоді краще, тупо закритим/замороженим його притримати 3-4р.
jump написав:«Комп’ютерні науки», «ІТ та бізнес-аналітика», «Право», а також «Етика-Політика-Економіка» є найдорожчими спеціальностями в Українському католицькому університету. Рік навчання тут коштує 75 тис. грн. http://tvoemisto.tv/news/skilky_koshtui ... 21911.html
УКУ найдорожчий...
Нічого дивного. На сусідній гілці у 2018 році була розмова про освіту в Україні, і я тоді ще писав про УКУ.
1. На даний момент, як на мене найкраще, що зараз робиться у Львові - це УКУ. ... Два роки тому вони запустили бакалаврську програму з комп'ютерних наук. В мене там достатньо знайомих викладачів. На відміну від доцентів з Вашого прикладу, вони прийшли з бізнесу, це практики, причому деякі з них дійсно найкращі спеціалісти в своїй галузі у Львові. Та й взагалі, принципи побудови освіти тут дуже подібні до західних.
Додам декілька свіжих думок:
на разі, думку про УКУ не змінив, і навіть навпаки. Минулого року до нашої компанії долучився випускник Computer Science UCU - дуже толковий хлопець з дуже гарною підготовкою;
останні пару років спостерігаю битву за талановитих абітурієнтів між вишами. Зокрема, між новими ІТ-напрямками в Політехніці і УКУ. Поки що моїй alma mater важко тягатися з приватним університетом, але той факт, що в нас з'являється конкуренція між вишами - це добре;
якщо мені не зраджує пам'ять, то у 2019 році вартість навчання на Комп'ютерних Науках УКУ була 50000 грн на рік. І конкурс був близько 4 людей на 1 місце. Якщо такий попит, то чому б не підняти ціни? І навіть така ціна навчання за рік нижча ніж в багатьох приватних школах Львова (80-100 тис. грн.);
це недешево (хоча, дивлячись з чим порівнювати), але є можливості отримати стипендії, як від фонду УКУ, так і іменні
щойно глянув, цього року конкурс на Комп'ютерні Науки - 10+ людей на 1 місце (і прохідний бал майже 198 з 200), тому не бачу приводу для зниження вартості навчання