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jump написав:«Комп’ютерні науки», «ІТ та бізнес-аналітика», «Право», а також «Етика-Політика-Економіка» є найдорожчими спеціальностями в Українському католицькому університету. Рік навчання тут коштує 75 тис. грн. http://tvoemisto.tv/news/skilky_koshtui ... 21911.html
УКУ найдорожчий...
Нічого дивного. На сусідній гілці у 2018 році була розмова про освіту в Україні, і я тоді ще писав про УКУ.
1. На даний момент, як на мене найкраще, що зараз робиться у Львові - це УКУ. ... Два роки тому вони запустили бакалаврську програму з комп'ютерних наук. В мене там достатньо знайомих викладачів. На відміну від доцентів з Вашого прикладу, вони прийшли з бізнесу, це практики, причому деякі з них дійсно найкращі спеціалісти в своїй галузі у Львові. Та й взагалі, принципи побудови освіти тут дуже подібні до західних.
Додам декілька свіжих думок:
на разі, думку про УКУ не змінив, і навіть навпаки. Минулого року до нашої компанії долучився випускник Computer Science UCU - дуже толковий хлопець з дуже гарною підготовкою;
останні пару років спостерігаю битву за талановитих абітурієнтів між вишами. Зокрема, між новими ІТ-напрямками в Політехніці і УКУ. Поки що моїй alma mater важко тягатися з приватним університетом, але той факт, що в нас з'являється конкуренція між вишами - це добре;
якщо мені не зраджує пам'ять, то у 2019 році вартість навчання на Комп'ютерних Науках УКУ була 50000 грн на рік. І конкурс був близько 4 людей на 1 місце. Якщо такий попит, то чому б не підняти ціни? І навіть така ціна навчання за рік нижча ніж в багатьох приватних школах Львова (80-100 тис. грн.);
це недешево (хоча, дивлячись з чим порівнювати), але є можливості отримати стипендії, як від фонду УКУ, так і іменні
щойно глянув, цього року конкурс на Комп'ютерні Науки - 10+ людей на 1 місце (і прохідний бал майже 198 з 200), тому не бачу приводу для зниження вартості навчання
75кг за рік, не так вже і багато порівняно з теперішніми ЗП в ІТ, а от 198 балів з ЗНО,майже анріал.Простіше в Полутех але там будуть мізки засерати всяким непотребом , типу політологія, філософія тощо.
Coder написав:[*]якщо мені не зраджує пам'ять, то у 2019 році вартість навчання на Комп'ютерних Науках УКУ була 50000 грн на рік. І конкурс був близько 4 людей на 1 місце. Якщо такий попит, то чому б не підняти ціни? І навіть така ціна навчання за рік нижча ніж в багатьох приватних школах Львова (80-100 тис. грн.);
КМДШ на Угорській - 168 тис. грн/рік за дитину (2020р) які ціни на 21 і 22 р страшно й подумати
до речі,там серед тої купи термітників мала бути загальноосвітня школа (згідно з обіцянок забудовника) але все сталось як завжди - обіцянки-обіцянками місцеві мешканці були дико шоковані самим фактом приватної школи, а від цін там дехто ледь інфаркт не отримав... у тому дуплі переважна більшість мешканців колишні мешканці сіл, району, області і понаєхи