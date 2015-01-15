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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 731732733734
Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 22:26

  Coder написав:
  jump написав:«Комп’ютерні науки», «ІТ та бізнес-аналітика», «Право», а також «Етика-Політика-Економіка» є найдорожчими спеціальностями в Українському католицькому університету. Рік навчання тут коштує 75 тис. грн.
http://tvoemisto.tv/news/skilky_koshtui ... 21911.html

УКУ найдорожчий... :shock:


Нічого дивного. На сусідній гілці у 2018 році була розмова про освіту в Україні, і я тоді ще писав про УКУ.

1. На даний момент, як на мене найкраще, що зараз робиться у Львові - це УКУ.
...
Два роки тому вони запустили бакалаврську програму з комп'ютерних наук. В мене там достатньо знайомих викладачів. На відміну від доцентів з Вашого прикладу, вони прийшли з бізнесу, це практики, причому деякі з них дійсно найкращі спеціалісти в своїй галузі у Львові. Та й взагалі, принципи побудови освіти тут дуже подібні до західних.


Додам декілька свіжих думок:
  • на разі, думку про УКУ не змінив, і навіть навпаки. Минулого року до нашої компанії долучився випускник Computer Science UCU - дуже толковий хлопець з дуже гарною підготовкою;
  • останні пару років спостерігаю битву за талановитих абітурієнтів між вишами. Зокрема, між новими ІТ-напрямками в Політехніці і УКУ. Поки що моїй alma mater важко тягатися з приватним університетом, але той факт, що в нас з'являється конкуренція між вишами - це добре;
  • якщо мені не зраджує пам'ять, то у 2019 році вартість навчання на Комп'ютерних Науках УКУ була 50000 грн на рік. І конкурс був близько 4 людей на 1 місце. Якщо такий попит, то чому б не підняти ціни? І навіть така ціна навчання за рік нижча ніж в багатьох приватних школах Львова (80-100 тис. грн.);
  • це недешево (хоча, дивлячись з чим порівнювати), але є можливості отримати стипендії, як від фонду УКУ, так і іменні
  • щойно глянув, цього року конкурс на Комп'ютерні Науки - 10+ людей на 1 місце (і прохідний бал майже 198 з 200), тому не бачу приводу для зниження вартості навчання

75кг за рік, не так вже і багато порівняно з теперішніми ЗП в ІТ, а от 198 балів з ЗНО,майже анріал.Простіше в Полутех але там будуть мізки засерати всяким непотребом , типу політологія, філософія тощо.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 07:53

  Coder написав:[*]якщо мені не зраджує пам'ять, то у 2019 році вартість навчання на Комп'ютерних Науках УКУ була 50000 грн на рік. І конкурс був близько 4 людей на 1 місце. Якщо такий попит, то чому б не підняти ціни? І навіть така ціна навчання за рік нижча ніж в багатьох приватних школах Львова (80-100 тис. грн.);



КМДШ на Угорській - 168 тис. грн/рік за дитину (2020р)
які ціни на 21 і 22 р страшно й подумати :oops:

до речі,там серед тої купи термітників мала бути загальноосвітня школа (згідно з обіцянок забудовника)
але все сталось як завжди - обіцянки-обіцянками :oops:
місцеві мешканці були дико шоковані самим фактом приватної школи, а від цін там дехто ледь інфаркт не отримав...
у тому дуплі переважна більшість мешканців колишні мешканці сіл, району, області і понаєхи
jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 08:10

  jump написав:
  Coder написав:[*]якщо мені не зраджує пам'ять, то у 2019 році вартість навчання на Комп'ютерних Науках УКУ була 50000 грн на рік. І конкурс був близько 4 людей на 1 місце. Якщо такий попит, то чому б не підняти ціни? І навіть така ціна навчання за рік нижча ніж в багатьох приватних школах Львова (80-100 тис. грн.);



КМДШ на Угорській - 168 тис. грн/рік за дитину (2020р)
які ціни на 21 і 22 р страшно й подумати :oops:

до речі,там серед тої купи термітників мала бути загальноосвітня школа (згідно з обіцянок забудовника)
але все сталось як завжди - обіцянки-обіцянками :oops:
місцеві мешканці були дико шоковані самим фактом приватної школи, а від цін там дехто ледь інфаркт не отримав...
у тому дуплі переважна більшість мешканців колишні мешканці сіл, району, області і понаєхи

Будуть на Сихів в школи возити.Там при клятих совітах набудували майже в кожному подвір'ї
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 09:52

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Щось прочісування олх по оренді на Левандівці - мене не тішить.
Може то просто літо і тому мало пропозицій (18-20), половина з яких зовсім неадекватні.
Напевно, вже наступного місяця буде більш показова ситуація, чи вже у вересні?

Бо реально мало пропозицій оренди на Левандівці.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 10:13

  Успіх написав:Щось прочісування олх по оренді на Левандівці - мене не тішить.
Може то просто літо і тому мало пропозицій (18-20), половина з яких зовсім неадекватні.
Напевно, вже наступного місяця буде більш показова ситуація, чи вже у вересні?

Бо реально мало пропозицій оренди на Левандівці.

Маю абітуріентку, тож вчора деякій час тусувався в ЛНУ.Проходив мимо якоїсь мамані з сином , документи подавав.Краєм вуха почув фразу:,,Якщо не дадуть гуртожитка , оренду ми не потягнемо“.
Зара , наразі, бюджетників заразовують.
Нам бюджет не світить.Але прикінув в ЛНУ рік десь 1кілоєвро .+ квартиру орендувати десь 5кг .Тож навчання за рік для понаїха до Львова буду вартувати зі 100кг, не рахуючи дрібних видатків.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 10:31

Bolt
А що скажете, що-до мого питання, чи справді зараз неактуально прочісували олх, а вже в серпні-вересні більшість виставить свої пропозиції?
С - сезон?
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