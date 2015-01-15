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jump написав:«Комп’ютерні науки», «ІТ та бізнес-аналітика», «Право», а також «Етика-Політика-Економіка» є найдорожчими спеціальностями в Українському католицькому університету. Рік навчання тут коштує 75 тис. грн. http://tvoemisto.tv/news/skilky_koshtui ... 21911.html
УКУ найдорожчий...
Нічого дивного. На сусідній гілці у 2018 році була розмова про освіту в Україні, і я тоді ще писав про УКУ.
1. На даний момент, як на мене найкраще, що зараз робиться у Львові - це УКУ. ... Два роки тому вони запустили бакалаврську програму з комп'ютерних наук. В мене там достатньо знайомих викладачів. На відміну від доцентів з Вашого прикладу, вони прийшли з бізнесу, це практики, причому деякі з них дійсно найкращі спеціалісти в своїй галузі у Львові. Та й взагалі, принципи побудови освіти тут дуже подібні до західних.
Додам декілька свіжих думок:
на разі, думку про УКУ не змінив, і навіть навпаки. Минулого року до нашої компанії долучився випускник Computer Science UCU - дуже толковий хлопець з дуже гарною підготовкою;
останні пару років спостерігаю битву за талановитих абітурієнтів між вишами. Зокрема, між новими ІТ-напрямками в Політехніці і УКУ. Поки що моїй alma mater важко тягатися з приватним університетом, але той факт, що в нас з'являється конкуренція між вишами - це добре;
якщо мені не зраджує пам'ять, то у 2019 році вартість навчання на Комп'ютерних Науках УКУ була 50000 грн на рік. І конкурс був близько 4 людей на 1 місце. Якщо такий попит, то чому б не підняти ціни? І навіть така ціна навчання за рік нижча ніж в багатьох приватних школах Львова (80-100 тис. грн.);
це недешево (хоча, дивлячись з чим порівнювати), але є можливості отримати стипендії, як від фонду УКУ, так і іменні
щойно глянув, цього року конкурс на Комп'ютерні Науки - 10+ людей на 1 місце (і прохідний бал майже 198 з 200), тому не бачу приводу для зниження вартості навчання
75кг за рік, не так вже і багато порівняно з теперішніми ЗП в ІТ, а от 198 балів з ЗНО,майже анріал.Простіше в Полутех але там будуть мізки засерати всяким непотребом , типу політологія, філософія тощо.
Coder написав:[*]якщо мені не зраджує пам'ять, то у 2019 році вартість навчання на Комп'ютерних Науках УКУ була 50000 грн на рік. І конкурс був близько 4 людей на 1 місце. Якщо такий попит, то чому б не підняти ціни? І навіть така ціна навчання за рік нижча ніж в багатьох приватних школах Львова (80-100 тис. грн.);
КМДШ на Угорській - 168 тис. грн/рік за дитину (2020р) які ціни на 21 і 22 р страшно й подумати
до речі,там серед тої купи термітників мала бути загальноосвітня школа (згідно з обіцянок забудовника) але все сталось як завжди - обіцянки-обіцянками місцеві мешканці були дико шоковані самим фактом приватної школи, а від цін там дехто ледь інфаркт не отримав... у тому дуплі переважна більшість мешканців колишні мешканці сіл, району, області і понаєхи
Coder написав:[*]якщо мені не зраджує пам'ять, то у 2019 році вартість навчання на Комп'ютерних Науках УКУ була 50000 грн на рік. І конкурс був близько 4 людей на 1 місце. Якщо такий попит, то чому б не підняти ціни? І навіть така ціна навчання за рік нижча ніж в багатьох приватних школах Львова (80-100 тис. грн.);
КМДШ на Угорській - 168 тис. грн/рік за дитину (2020р) які ціни на 21 і 22 р страшно й подумати
до речі,там серед тої купи термітників мала бути загальноосвітня школа (згідно з обіцянок забудовника) але все сталось як завжди - обіцянки-обіцянками місцеві мешканці були дико шоковані самим фактом приватної школи, а від цін там дехто ледь інфаркт не отримав... у тому дуплі переважна більшість мешканців колишні мешканці сіл, району, області і понаєхи
Будуть на Сихів в школи возити.Там при клятих совітах набудували майже в кожному подвір'ї
Щось прочісування олх по оренді на Левандівці - мене не тішить. Може то просто літо і тому мало пропозицій (18-20), половина з яких зовсім неадекватні. Напевно, вже наступного місяця буде більш показова ситуація, чи вже у вересні?
Успіх написав:Щось прочісування олх по оренді на Левандівці - мене не тішить. Може то просто літо і тому мало пропозицій (18-20), половина з яких зовсім неадекватні. Напевно, вже наступного місяця буде більш показова ситуація, чи вже у вересні?
Бо реально мало пропозицій оренди на Левандівці.
Маю абітуріентку, тож вчора деякій час тусувався в ЛНУ.Проходив мимо якоїсь мамані з сином , документи подавав.Краєм вуха почув фразу:,,Якщо не дадуть гуртожитка , оренду ми не потягнемо“. Зара , наразі, бюджетників заразовують. Нам бюджет не світить.Але прикінув в ЛНУ рік десь 1кілоєвро .+ квартиру орендувати десь 5кг .Тож навчання за рік для понаїха до Львова буду вартувати зі 100кг, не рахуючи дрібних видатків.
Успіх написав:Bolt А що скажете, що-до мого питання, чи справді зараз неактуально прочісували олх, а вже в серпні-вересні більшість виставить свої пропозиції? С - сезон?
Bolt написав:почув фразу:,,Якщо не дадуть гуртожитка , оренду ми не потягнемо“.
Що означає - "не потягнемо"? Та зняли на двох студентів бабушатнік за 3-4К на Левандівці "і дєлов то"!
Та теоретично моглиби вже закидувти пропозиції, бо до 9-го мають зарахувати бюджетників, а до кінця серпня(на непрестижні спеціальності до кінця вересня) за контрактом.Тобто двіж має вже починатися. Тут народ задрочуав ЗНО під 200 балів, щоб на бюджет попасти бо плату за навчання не стягував (Наприклад, щоб попасти на бюджет географія треба 192, а на контракт-128, трохи є різниця ) А щоб пополам зняти, треба знати майбутнього сокурсника(хіба після першого курса) Для декого, навіть 3 кг шалені гроші.
Успіх написав:Bolt А що скажете, що-до мого питання, чи справді зараз неактуально прочісували олх, а вже в серпні-вересні більшість виставить свої пропозиції? С - сезон?
Bolt написав:почув фразу:,,Якщо не дадуть гуртожитка , оренду ми не потягнемо“.
Що означає - "не потягнемо"? Та зняли на двох студентів бабушатнік за 3-4К на Левандівці "і дєлов то"!
Чого бабушатник? Там на Левандівці скоро буде місто смартів і за 3000 будуть майбутні квартиранти гордо ходити, перебирати та ще й язиками цокати, якщо ремонт та меблі будуть не по останній моді.
Долярику потрібно переживати за підвищення тарифів на єлектроенергію, у його ЄВРОКАВАЛЕРЦІ, без газового та центрального опалення , а не по olx шастати ( з прицілом на ДАЛЕЕЕКЕ МАЙБУТНЄ). А "Зе_лодійська" влада після 1 серпня за це ТОЧНО "по-турбується". https://www.google.com/amp/s/biz.nv.ua/ ... 72690.html