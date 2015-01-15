Coder написав:

І навіть така ціна навчання за рік нижча ніж в багатьох приватних школах Львова (80-100 тис. грн.);

[*]якщо мені не зраджує пам'ять, то у 2019 році вартість навчання на Комп'ютерних Науках УКУ була 50000 грн на рік. І конкурс був близько 4 людей на 1 місце. Якщо такий попит, то чому б не підняти ціни?