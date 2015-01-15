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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 732733734735
Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 14:12

Лендлордство - це не благочинність!©

  roberto dark написав:Чого бабушатник? Там на Левандівці скоро буде місто смартів і за 3000 будуть майбутні квартиранти гордо ходити, перебирати та ще й язиками цокати, якщо ремонт та меблі будуть не по останній моді

Як ви не розумієте, що з подорожчанням "усього і вся", то зробивши в смарті ремонт і купивши туди нові меблі і техніку - просто ЗОВСІМ НЕ ЦІКАВО(не доцільно/економічно не вигідно) БУДЕ ВСІМ(!) лендлордам здавати свої смарти, навіть, за 5К, не те щоб за 3К!
Тому, або +/-7К/міс.
- або буде більшість виставляти на продаж, чи тримати законсервованими(без ремонту) до кращих часів!

Дурних нема здавати за петрушку! :lol: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 14:24

  Успіх написав:
Дурних нема здавати за петрушку! :lol: :mrgreen:

я вам 100 раз писал, на нишевом рынке дураков нету, а на массовом их такое же количество как на любом базаре.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 14:26

  Успіх написав:просто ЗОВСІМ НЕ ЦІКАВО(не доцільно/економічно не вигідно) БУДЕ ВСІМ(!) лендлордам здавати свої смарти, навіть, за 5К, не те щоб за 3К!
Тому, або +/-7К/міс.
- або буде більшість виставляти на продаж

Успішним успіхам варто би зарубати на носі - при інвештиції сумою в 25 000 долярів, в конурку, на окраїні облцентру - жодним чином не можна сподіватись на оренду в 7000 грн/міс. Це вологі мрії лежнів-приймаків.

Тому смарт-конурку прийдеться продавати.
За скільки дадуть.
А дадуть небагато, тому що фуфло, і Левандівка як район - зовсім не айс!
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 14:27

  Успіх написав:
Дурних нема здавати за петрушку! :lol: :mrgreen:


Браво долярчику!+ Цей шедевр можна сміло можна записувати у книгу "НАЙРОЗУМНІШІХ" фраз, прочитаних мною на цьому форумі. Таки не дарма читали Кіосакі :D
P.S. Також, під тим самим лозунгом, підете наступного року на один із АНТИКРИЗОВИХ мітингів під ВР
roberto dark
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 14:38

  vitaliian написав:
  Успіх написав:
Дурних нема здавати за петрушку! :lol: :mrgreen:

я вам 100 раз писал, на нишевом рынке дураков нету, а на массовом их такое же количество как на любом базаре.

От і подивимось(вже восени/взимку) чи будуть дурні здавати по 5К і менше свої смарти з НОВЕНЬКИМ ремонтом/меблями/технікою?
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 14:42

  Успіх написав:
  vitaliian написав:
  Успіх написав:
Дурних нема здавати за петрушку! :lol: :mrgreen:

я вам 100 раз писал, на нишевом рынке дураков нету, а на массовом их такое же количество как на любом базаре.

От і подивимось(вже восени/взимку) чи будуть дурні здавати по 5К і менше свої смарти з НОВЕНЬКИМ ремонтом/меблями/технікою?

Питання стоїть так: чи знайдуться дурні, щоб платити 5 000 грн/міс за оренду конурок 20 м2 на окраїні облцентра, на Левандівці?

Можливо, 2000...2500 грн є більш прийнятною ціною?
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 14:47

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Успіх написав:От і подивимось(вже восени/взимку) чи будуть дурні здавати по 5К і менше свої смарти з НОВЕНЬКИМ ремонтом/меблями/технікою?
ни о чём, вы же видите сколько желающих сдать за 5000, а сколько желающих снять за эту цену как вы оцените?
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 15:08

  vitaliian написав:
  Успіх написав:От і подивимось(вже восени/взимку) чи будуть дурні здавати по 5К і менше свої смарти з НОВЕНЬКИМ ремонтом/меблями/технікою?
ни о чём, вы же видите сколько желающих сдать за 5000, а сколько желающих снять за эту цену как вы оцените?

Можна, разом з усіма, виставити свого смарта(наче вже зданого і з ремонтом) - і подивитись скільки реальних орендарів хочуть вселитись в нього.
Поставити по приколу пА 8К :mrgreen: може, заодно, це і інших лендлордів підтягне(їхні хотєлки), які думали здавати, наприклад, пА6К :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 15:11

  Успіх написав:Поставити по приколу пА 8К

Краще використати цю конурку 20 м2 як склад для збереження товару. Наприклад, б/у велосипедів.
Долярчик, можеш не дякувати.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 15:16

  Успіх написав:Дурних нема здавати за петрушку! :lol: :mrgreen:

Якщо податок + комуналка почнуть тягнути поза 1К грн/міс., а світлого майбутнього видко не буде, то віддадуть в оренду і за 2К + комуналь, аби не йти в мінус.
yurko81
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