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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 30 лип, 2021 14:12
roberto dark написав:
Чого бабушатник? Там на Левандівці скоро буде місто смартів і за 3000 будуть майбутні квартиранти гордо ходити, перебирати та ще й язиками цокати, якщо ремонт та меблі будуть не по останній моді
Як ви не розумієте, що з подорожчанням "усього і вся", то зробивши в смарті ремонт і купивши туди нові меблі і техніку - просто ЗОВСІМ НЕ ЦІКАВО(не доцільно/економічно не вигідно) БУДЕ ВСІМ(!) лендлордам здавати свої смарти, навіть, за 5К, не те щоб за 3К!
Тому, або +/-7К/міс.
- або буде більшість виставляти на продаж, чи тримати законсервованими(без ремонту) до кращих часів!
Дурних нема здавати за петрушку!
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 14:24
я вам 100 раз писал, на нишевом рынке дураков нету, а на массовом их такое же количество как на любом базаре.
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vitaliian
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 14:26
Успіх написав:
просто ЗОВСІМ НЕ ЦІКАВО(не доцільно/економічно не вигідно) БУДЕ ВСІМ(!) лендлордам здавати свої смарти, навіть, за 5К, не те щоб за 3К!
Тому, або +/-7К/міс.
- або буде більшість виставляти на продаж
Успішним успіхам варто би зарубати на носі - при інвештиції сумою в 25 000 долярів, в конурку, на окраїні облцентру - жодним чином не можна сподіватись на оренду в 7000 грн/міс. Це вологі мрії лежнів-приймаків.
Тому смарт-конурку прийдеться продавати.
За скільки дадуть.
А дадуть небагато, тому що фуфло, і Левандівка як район - зовсім не айс!
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 14:27
Браво долярчику!+ Цей шедевр
можна сміло можна записувати у книгу "НАЙРОЗУМНІШІХ" фраз, прочитаних мною на цьому форумі. Таки не дарма читали Кіосакі
P.S. Також, під тим самим лозунгом, підете наступного року на один із АНТИКРИЗОВИХ мітингів під ВР
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 14:38
vitaliian написав:
я вам 100 раз писал, на нишевом рынке дураков нету, а на массовом их такое же количество как на любом базаре
.
От і подивимось(вже восени/взимку) чи будуть дурні здавати по 5К і менше свої смарти з НОВЕНЬКИМ ремонтом/меблями/технікою?
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 14:42
Успіх написав: vitaliian написав:
я вам 100 раз писал, на нишевом рынке дураков нету, а на массовом их такое же количество как на любом базаре
.
От і подивимось(вже восени/взимку) чи будуть дурні здавати по 5К і менше свої смарти з НОВЕНЬКИМ ремонтом/меблями/технікою?
Питання стоїть так: чи знайдуться дурні, щоб платити 5 000 грн/міс за оренду конурок 20 м2 на окраїні облцентра, на Левандівці?
Можливо, 2000...2500 грн є більш прийнятною ціною?
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 14:47
Успіх написав:
От і подивимось(вже восени/взимку) чи будуть дурні здавати по 5К і менше свої смарти з НОВЕНЬКИМ ремонтом/меблями/технікою?
ни о чём, вы же видите сколько желающих сдать за 5000, а сколько желающих снять за эту цену как вы оцените?
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 15:08
vitaliian написав: Успіх написав:
От і подивимось(вже восени/взимку) чи будуть дурні здавати по 5К і менше свої смарти з НОВЕНЬКИМ ремонтом/меблями/технікою?
ни о чём, вы же видите сколько желающих сдать за 5000, а сколько желающих снять за эту цену как вы оцените?
Можна, разом з усіма, виставити свого смарта(наче вже зданого і з ремонтом) - і подивитись скільки реальних орендарів хочуть вселитись в нього.
Поставити по приколу пА 8К
може, заодно, це і інших лендлордів підтягне(їхні хотєлки), які думали здавати, наприклад, пА6К
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 15:11
Успіх написав:
Поставити по приколу пА 8К
Краще використати цю конурку 20 м2 як склад для збереження товару. Наприклад, б/у велосипедів.
Долярчик, можеш не дякувати.
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 15:16
Якщо податок + комуналка почнуть тягнути поза 1К грн/міс., а світлого майбутнього видко не буде, то віддадуть в оренду і за 2К + комуналь, аби не йти в мінус.
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yurko81
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