RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 733734735736
Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 15:59

  yurko81 написав:
  Успіх написав:Дурних нема здавати за петрушку! :lol: :mrgreen:

Якщо податок + комуналка почнуть тягнути поза 1К грн/міс., а світлого майбутнього видко не буде, то віддадуть в оренду і за 2К + комуналь, аби не йти в мінус.

То про це думається НАПЕРЕД і, якщо така справа, то краще НЕ робити ремонт, а законсервувати до кращих часів, чи зразу перепродати! 8)
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1147
З нами з: 18.03.21
Подякував: 26 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 16:08

  Успіх написав:
  roberto dark написав:Чого бабушатник? Там на Левандівці скоро буде місто смартів і за 3000 будуть майбутні квартиранти гордо ходити, перебирати та ще й язиками цокати, якщо ремонт та меблі будуть не по останній моді

Як ви не розумієте, що з подорожчанням "усього і вся", то зробивши в смарті ремонт і купивши туди нові меблі і техніку - просто ЗОВСІМ НЕ ЦІКАВО(не доцільно/економічно не вигідно) БУДЕ ВСІМ(!) лендлордам здавати свої смарти, навіть, за 5К, не те щоб за 3К!
Тому, або +/-7К/міс.
- або буде більшість виставляти на продаж, чи тримати законсервованими(без ремонту) до кращих часів!

Дурних нема здавати за петрушку! :lol: :mrgreen:

Так особливо і питати ніхто не буде.Запропонують 2кг петрушкі за оренду.,,Не?!“,-нафіг з пляжу.
Bolt
 
Повідомлень: 800
З нами з: 09.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 16:11

Успіх
Комуналку і податок доведеться платити, незалежно від того, є там ремонт чи ні.

Вбухати таку суму і законсервувати - так собі ідея.
yurko81
1
 
Повідомлень: 109
З нами з: 22.06.17
Подякував: 36 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 16:25

  yurko81 написав:Успіх
Комуналку і податок доведеться платити, незалежно від того, є там ремонт чи ні.

Вбухати таку суму і законсервувати - так собі ідея.

Законсервований смарт - багато комуналі і податку не потягне в рік, а через 2-3р. він може при продажі зробити х2-2,5.
Ясно, що це не факт, але - все можливо© :D
От моя квартира(де зараз живу), від стану "напівкотловану"(1р. до готового) - загалом за 2,5р. зробила х2(якщо б була у стані "від забудовника") 8)
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1147
З нами з: 18.03.21
Подякував: 26 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 16:56

За петрушку - не дамо!©)))

  Bolt написав:
  Успіх написав:
  roberto dark написав:Чого бабушатник? Там на Левандівці скоро буде місто смартів і за 3000 будуть майбутні квартиранти гордо ходити, перебирати та ще й язиками цокати, якщо ремонт та меблі будуть не по останній моді

Як ви не розумієте, що з подорожчанням "усього і вся", то зробивши в смарті ремонт і купивши туди нові меблі і техніку - просто ЗОВСІМ НЕ ЦІКАВО(не доцільно/економічно не вигідно) БУДЕ ВСІМ(!) лендлордам здавати свої смарти, навіть, за 5К, не те щоб за 3К!
Тому, або +/-7К/міс.
- або буде більшість виставляти на продаж, чи тримати законсервованими(без ремонту) до кращих часів!

Дурних нема здавати за петрушку! :lol: :mrgreen:

Так особливо і питати ніхто не буде.Запропонують 2кг петрушкі за оренду.,,Не?!“,-нафіг з пляжу.

Так для того, мені і потрібно "тримати руку на пульсі" оренди на Левандівці :mrgreen:
Я вже моніторю і буду ще майже рік моніторити ціни на оренду - і, якщо навесні буду бачити(і дзвінками уточню), що лендлордів нагинають до 5К і нижче, то буду думати над перепродажем по переуступці, або зробити ремонт і тоді продати(але тут теж треба буде гарно промоніторити ціни), або "законсервувати" до кращих часів))
Тож, буду мати над чим думати!
Але, за петрушку - не віддам! :D
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1147
З нами з: 18.03.21
Подякував: 26 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 733734735736
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 248, 249, 250
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 09:24
2493 369027
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 30 лип, 2021 14:56
Frant
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 23, 24, 25
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 08:00
241 44468
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лип, 2021 09:18
Успіх
Ціни на нерухомість в містах і селах України 1 ... 22, 23, 24
tobias » Чет 15 січ, 2015 14:36
236 99792
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 чер, 2021 16:21
Мизантрóп

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.