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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 30 лип, 2021 16:08
Успіх написав: roberto dark написав:
Чого бабушатник? Там на Левандівці скоро буде місто смартів і за 3000 будуть майбутні квартиранти гордо ходити, перебирати та ще й язиками цокати, якщо ремонт та меблі будуть не по останній моді
Як ви не розумієте, що з подорожчанням "усього і вся", то зробивши в смарті ремонт і купивши туди нові меблі і техніку - просто ЗОВСІМ НЕ ЦІКАВО(не доцільно/економічно не вигідно) БУДЕ ВСІМ(!) лендлордам здавати свої смарти, навіть, за 5К, не те щоб за 3К!
Тому, або +/-7К/міс.
- або буде більшість виставляти на продаж, чи тримати законсервованими(без ремонту) до кращих часів!
Дурних нема здавати за петрушку!
Так особливо і питати ніхто не буде.Запропонують 2кг петрушкі за оренду.,,Не?!“,-нафіг з пляжу.
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 16:11
Успіх
Комуналку і податок доведеться платити, незалежно від того, є там ремонт чи ні.
Вбухати таку суму і законсервувати - так собі ідея.
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yurko81
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 16:25
yurko81 написав:Успіх
Комуналку і податок доведеться платити, незалежно від того, є там ремонт чи ні.
Вбухати таку суму і законсервувати - так собі ідея.
Законсервований смарт - багато комуналі і податку не потягне в рік, а через 2-3р. він може при продажі зробити х2-2,5.
Ясно, що це не факт, але - все можливо©
От моя квартира(де зараз живу), від стану "напівкотловану"(1р. до готового) - загалом за 2,5р. зробила х2(якщо б була у стані "від забудовника")
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 16:56
Bolt написав: Успіх написав: roberto dark написав:
Чого бабушатник? Там на Левандівці скоро буде місто смартів і за 3000 будуть майбутні квартиранти гордо ходити, перебирати та ще й язиками цокати, якщо ремонт та меблі будуть не по останній моді
Як ви не розумієте, що з подорожчанням "усього і вся", то зробивши в смарті ремонт і купивши туди нові меблі і техніку - просто ЗОВСІМ НЕ ЦІКАВО(не доцільно/економічно не вигідно) БУДЕ ВСІМ(!) лендлордам здавати свої смарти, навіть, за 5К, не те щоб за 3К!
Тому, або +/-7К/міс.
- або буде більшість виставляти на продаж, чи тримати законсервованими(без ремонту) до кращих часів!
Дурних нема здавати за петрушку!
Так особливо і питати ніхто не буде.Запропонують 2кг петрушкі за оренду.,,Не?!“,-нафіг з пляжу.
Так для того, мені і потрібно "тримати руку на пульсі" оренди на Левандівці
Я вже моніторю і буду ще майже рік моніторити ціни на оренду - і, якщо навесні буду бачити(і дзвінками уточню), що лендлордів нагинають до 5К і нижче, то буду думати над перепродажем по переуступці, або зробити ремонт і тоді продати(але тут теж треба буде гарно промоніторити ціни), або "законсервувати" до кращих часів))
Тож, буду мати над чим думати!
Але, за петрушку - не віддам!
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