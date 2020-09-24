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roberto dark написав:Чого бабушатник? Там на Левандівці скоро буде місто смартів і за 3000 будуть майбутні квартиранти гордо ходити, перебирати та ще й язиками цокати, якщо ремонт та меблі будуть не по останній моді
Як ви не розумієте, що з подорожчанням "усього і вся", то зробивши в смарті ремонт і купивши туди нові меблі і техніку - просто ЗОВСІМ НЕ ЦІКАВО(не доцільно/економічно не вигідно) БУДЕ ВСІМ(!) лендлордам здавати свої смарти, навіть, за 5К, не те щоб за 3К! Тому, або +/-7К/міс. - або буде більшість виставляти на продаж, чи тримати законсервованими(без ремонту) до кращих часів!
Можливо, не всім винаймачам потрібні "ремонт і нова техніка". Можливо, когось це не цікавить. Можливо, є люди, які би не хотіли пурхати поміж того ремонту і боятись, що завдадуть збитків, які доведеться оплачувати... І, тому, досить було би побілити стіни вапном й поставити вживаний холодильничок та якусь безплатну меблю?
Бо купити квартиру, а потім тупо на неї дивитись -- то якесь зовсім безглузде надспоживацтво...
vitaliian написав:К чему это я. Каждый считает свои деньги, арендатору абсолютно фиолетово почем вы брали унитаз, и сколько заплатили мастеру. Либо устраивает цена/качество, либо не устраивает, всем угодить невозможно. Ваша задача добиться такого соотношения цена/качество чтобы максимизировать ваш доход и минимизировать простои.
Якщо податок + комуналка почнуть тягнути поза 1К грн/міс., а світлого майбутнього видко не буде, то віддадуть в оренду і за 2К + комуналь, аби не йти в мінус.
Тоді Успіху прийдеться забути про "пенсію лендлорда в 50", про рибалку і роботу від 9 до 6 п"ять днів в тиждень.
В мене все вийде! Можливо, десь-щось підкорегую і все буде пучком! )) Так що буду через декілька років готуватись виходити на пенсію "по багатству" - в проміжку від 45 до 50р. Так що і на риболовлю буду їздити, і 3-4дні/тиждень працювати у своє задоволення буду!