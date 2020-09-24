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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 736737738739
Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 14:55

  Bobua написав:
  Успіх написав:
  roberto dark написав:Чого бабушатник? Там на Левандівці скоро буде місто смартів і за 3000 будуть майбутні квартиранти гордо ходити, перебирати та ще й язиками цокати, якщо ремонт та меблі будуть не по останній моді

Як ви не розумієте, що з подорожчанням "усього і вся", то зробивши в смарті ремонт і купивши туди нові меблі і техніку - просто ЗОВСІМ НЕ ЦІКАВО(не доцільно/економічно не вигідно) БУДЕ ВСІМ(!) лендлордам здавати свої смарти, навіть, за 5К, не те щоб за 3К!
Тому, або +/-7К/міс.
- або буде більшість виставляти на продаж, чи тримати законсервованими(без ремонту) до кращих часів!

Дурних нема здавати за петрушку! :lol: :mrgreen:


То, може, хтось зробить економічно вигідно?
Бо дорожчає не все, а саме ком.послуги. І навіть якщо опалення можна(?) буде вимкнути, то ще лишиться ЖЕК та ін."абонплати".
Їжа дешевшає: Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідні? А ще ж врожай...

Можливо, не всім винаймачам потрібні "ремонт і нова техніка".
Можливо, когось це не цікавить.
Можливо, є люди, які би не хотіли пурхати поміж того ремонту і боятись, що завдадуть збитків, які доведеться оплачувати...
І, тому, досить було би побілити стіни вапном й поставити вживаний холодильничок та якусь безплатну меблю?

Бо купити квартиру, а потім тупо на неї дивитись -- то якесь зовсім безглузде надспоживацтво...

$2 в день на їдло
https://fi202x.blogspot.com/2020/06/2000-2.html
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 15:06

  Успіх написав:
  vitaliian написав:К чему это я. Каждый считает свои деньги, арендатору абсолютно фиолетово почем вы брали унитаз, и сколько заплатили мастеру. Либо устраивает цена/качество, либо не устраивает, всем угодить невозможно. Ваша задача добиться такого соотношения цена/качество чтобы максимизировать ваш доход и минимизировать простои.

Так все правильно - я вже все прикинув/порахував і виходить, що 7К/міс - нормас-Тарас!
5-5,5К - треба ще подумати, чи "варто, чи ні?"©
А менше 5К - ОДНОЗНАЧНО НЕ ВАРТО!
Хіба кинути нашвидкоруч/як-небудь поверха ел-дроти і водяні труби поверха попаяти, і всі стіни побілити вапном/ пофарбувати бетон на підлозі і т.п. - то тоді так)) - але, який тоді контингент буде таке знімати? :D

Тому я й кажу, або робити хоч менш-більш нормальний ремонт(а не як у Флая в цоколі), або законсервувати на 1-2-3р.!

7K при курсі Па50 Успіха влаштує?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 15:12

  Bobua написав:
  vitaliian написав:
  Bobua написав:Але чомусь є відчуття, що "вриватись" у верх.цін.сегмент (грн/м2) навіть не знаючи наперед яка там конкуренція - то якось необачно.
в верхний сегмент со смартом? скажите что вы пошутили...


На м2бомбері можна сортувати квартири по ціні одного м2.
Можливо, і винайм квартир так само можна сортувати?

І ця ціна (за 1 м2) мені здається єдино розумною для порівняння.
Так само як і харчі треба порівнювати по цінах одного кг ли літра (в Ашані пишуть) в не тупо "в лоб"...

Не знаю як тепере, але колись в Мюнхені ціна оренди колись вираховувалася від площі: більше площі - більше ціна. Тобто за базу бралася ціна м2.
Ясно, що приблизно в однаковій локації.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 15:14

  Bobua написав:
  vitaliian написав:
  Bobua написав:Але чомусь є відчуття, що "вриватись" у верх.цін.сегмент (грн/м2) навіть не знаючи наперед яка там конкуренція - то якось необачно.
в верхний сегмент со смартом? скажите что вы пошутили...


На м2бомбері можна сортувати квартири по ціні одного м2.
Можливо, і винайм квартир так само можна сортувати?

І ця ціна (за 1 м2) мені здається єдино розумною для порівняння.
Так само як і харчі треба порівнювати по цінах одного кг ли літра (в Ашані пишуть) в не тупо "в лоб"...

оце замахує, в одних літр 0,85 в інших 0,9 ще в когось 0,87
аналогічно із стограмовими плитками шоколаду від 0,65 до 95 гр.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 17:36

Все буде добре!©

  flyman написав:
  yurko81 написав:
  Успіх написав:Дурних нема здавати за петрушку! :mrgreen:

Якщо податок + комуналка почнуть тягнути поза 1К грн/міс., а світлого майбутнього видко не буде, то віддадуть в оренду і за 2К + комуналь, аби не йти в мінус.

Тоді Успіху прийдеться забути про "пенсію лендлорда в 50", про рибалку і роботу від 9 до 6 п"ять днів в тиждень.

В мене все вийде!
Можливо, десь-щось підкорегую і все буде пучком! ))
Так що буду через декілька років готуватись виходити на пенсію "по багатству" - в проміжку від 45 до 50р. :idea:
Так що і на риболовлю буду їздити, і 3-4дні/тиждень працювати у своє задоволення буду! :D

Все буде добре!
Все буде УСПІХ!© :D
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