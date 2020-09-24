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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 09 сер, 2021 17:00
Успіх написав: Bobua написав:
І чому, чому ж, окрема душова кабінка та унітаз так скажено дорого обходяться!?
У чому тут хитрість
Давайте, Ви спочатку поцікавитесь цінами на укладку плитки/розводку електрики і сантехніки "під ключ"(якщо це не робити самому) - а тоді ми продовжимо))
Не всі ж Успіхи)) і вміють/зможуть/захочуть робити ремонт власноруч!
Але, навіть і так, то свій час/праця - теж коштує не мало!!!
п.с.
Це, якщо б якийсь бабушатнік/панелька, де є хоч і стара проводка/сантехніка, але є! - то так - побілив і "дєлов то"!
- а це новобуд - голі стіни і все!
ремонт "смарта" і нормальнї однушки коштує приблизно однаково. санвузол та кухня - найдорожча частина - є і там і там, а додаткових 15м2 кімнати (+ трохи ламінату + трохи фарби на стіни) на вартість ремонту вже не сильно вплинуть
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dinozavrik
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Додано: Вів 10 сер, 2021 09:08
dinozavrik написав:
ремонт "смарта" і нормальнї однушки коштує приблизно однаково. санвузол та кухня - найдорожча частина - є і там і там, а додаткових 15м2 кімнати (+ трохи ламінату + трохи фарби на стіни) на вартість ремонту вже не сильно вплинуть
1. Я ще не лендлорд і, відповідно, не практик в здачі квартир - і можу лише роботи висновки з "розумних книжок"/ютуб-роликах на цю тематику))
А так, як українського контенту мало, то приходиться слухати/дивитись контент коучів/бізнес-тренерів країни-агрксора.
Так от, всі в один голос кажут(візьмемо наприклад мій смарт 27м2) що здача такого смарту буде умовно 7К/міс, а повноцінної однухи(40-42м2) в тому ж будинку - 8,5-9К/міс!
Тобто всі кажуть, що при здачі в оренду повноцінна однуха - далеко не втікає від смарту, але - заплатити при купівлі квартири треба за ЗАЙВИХ 15м2!!!
2. А тепер - що-до практики
Так, як в ремонтах я практик, то дозволю собі взяти під сумнів Ваші слова, що на зайві 15м2 - "вартість ремонту вже не сильно вплинуть".
"Не сильно" - поняття різне
але!
- 15м2 - це ми маємо окрему кімнату в однушці, а це:
✓ кинути проводку на стелю/вимикач+2 точки резеток
✓ кинути труби опалення + радіатор
✓ 4 стіни + стелю пошпакоювати і фарбою перекатати
✓ + намахатись з відкосами біля вікна(а вони час тягнуть)
✓ + двері
✓ + ламінат(а до нього треба підложку і головне рівну стяжку/або щось підложувати-махатись/гаяти час)
✓ + зайві меблі
✓✓✓✓✓✓✓✓✓ - мало?
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Додано: Вів 10 сер, 2021 09:18
Практичне питання:
враховуючи досвід життя під час коронокризи, щоб ви робили зі стандартною однухою - 40 кв.метрів - в новобудові?
- залишали би як є - однушкою,
- роблили б велику зоновану студію,
- ваш вар"янт.
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Додано: Вів 10 сер, 2021 09:39
Успіх написав: dinozavrik написав:
ремонт "смарта" і нормальнї однушки коштує приблизно однаково. санвузол та кухня - найдорожча частина - є і там і там, а додаткових 15м2 кімнати (+ трохи ламінату + трохи фарби на стіни) на вартість ремонту вже не сильно вплинуть
1. Я ще не лендлорд і, відповідно, не практик в здачі квартир - і можу лише роботи висновки з "розумних книжок"/ютуб-роликах на цю тематику))
А так, як українського контенту мало, то приходиться слухати/дивитись контент коучів/бізнес-тренерів країни-агрксора.
Так от, всі в один голос кажут(візьмемо наприклад мій смарт 27м2) що здача такого смарту буде умовно 7К/міс, а повноцінної однухи(40-42м2) в тому ж будинку - 8,5-9К/міс!
Тобто всі кажуть, що при здачі в оренду повноцінна однуха - далеко не втікає від смарту, але - заплатити при купівлі квартири треба за ЗАЙВИХ 15м2!!!
2. А тепер - що-до практики
Так, як в ремонтах я практик, то дозволю собі взяти під сумнів Ваші слова, що на зайві 15м2 - "вартість ремонту вже не сильно вплинуть".
"Не сильно" - поняття різне
але!
- 15м2 - це ми маємо окрему кімнату в однушці, а це:
✓ кинути проводку на стелю/вимикач+2 точки резеток
✓ кинути труби опалення + радіатор
✓ 4 стіни + стелю пошпакоювати і фарбою перекатати
✓ + намахатись з відкосами біля вікна(а вони час тягнуть)
✓ + двері
✓ + ламінат(а до нього треба підложку і головне рівну стяжку/або щось підложувати-махатись/гаяти час)
✓ + зайві меблі
✓✓✓✓✓✓✓✓✓ - мало?
Згадаю як підлогу в австрійському будинку вирівнював-жопа.Будинок підсів + балочні перекриття.Над балками паркет повипирав.Накупив підложок різної товщини.Для більш тонкої підгонки застосовував картон з коробок з під взуття. Після цього зверху прикрутив ОСБ плити.Зверху слой підкладки , а потім паркетну дошку.
Десь три дні мудохався.Звичайно , що можна було по дубовому паркету вдарити стяжку.Але перетягти з півтори тони матеріалу на другий поверх(відчувається як третій;)) бракувало здоровля.Хоча в частині коридора таки робили стяжку по паркету.При цьому для міцності армували її сіткою.
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Додано: Вів 10 сер, 2021 11:28
Успіх написав: dinozavrik написав:
ремонт "смарта" і нормальнї однушки коштує приблизно однаково. санвузол та кухня - найдорожча частина - є і там і там, а додаткових 15м2 кімнати (+ трохи ламінату + трохи фарби на стіни) на вартість ремонту вже не сильно вплинуть
1. Я ще не лендлорд і, відповідно, не практик в здачі квартир - і можу лише роботи висновки з "розумних книжок"/ютуб-роликах на цю тематику))
А так, як українського контенту мало, то приходиться слухати/дивитись контент коучів/бізнес-тренерів країни-агрксора.
Так от, всі в один голос кажут(візьмемо наприклад мій смарт 27м2) що здача такого смарту буде умовно 7К/міс, а повноцінної однухи(40-42м2) в тому ж будинку - 8,5-9К/міс!
Тобто всі кажуть, що при здачі в оренду повноцінна однуха - далеко не втікає від смарту, але - заплатити при купівлі квартири треба за ЗАЙВИХ 15м2!!!
2. А тепер - що-до практики
Так, як в ремонтах я практик, то дозволю собі взяти під сумнів Ваші слова, що на зайві 15м2 - "вартість ремонту вже не сильно вплинуть".
"Не сильно" - поняття різне
але!
- 15м2 - це ми маємо окрему кімнату в однушці, а це:
✓ кинути проводку на стелю/вимикач+2 точки резеток
✓ кинути труби опалення + радіатор
✓ 4 стіни + стелю пошпакоювати і фарбою перекатати
✓ + намахатись з відкосами біля вікна(а вони час тягнуть)
✓ + двері
✓ + ламінат(а до нього треба підложку і головне рівну стяжку/або щось підложувати-махатись/гаяти час)
✓ + зайві меблі
✓✓✓✓✓✓✓✓✓ - мало?
щоб смарт здати за 7к - там ремонт має бути хороший. так як площа мала - а втиснути в кухні потрібно все - відповідно вбудовані меблі та техніка. а це вже дорого. Щось готове окремо стояче - туди не піде
Шпаклювати стелю - це вже від дизайну залежить, мені бетонна подобається
Про відкоси - можна "махатись" і зробити як у інших 90% квартир, або зробити відкоси з фанери - по ціні дешевше класичних і виглядає набагато дорожче ( гляньте в неті як виглядає)
Ну і можна зробити студію.
Одним словом - хочете здати за 7тис смарт - вн має відрізнятись від 500 інших смартів в тому ж будинку. Якщо впихнути все саме дешеве - ІМХО тоді вже краще хрущ зняти, там хоч перфоратор не працюватиме цілими днями
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