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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 738739740741
Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 08:01

  Bolt написав:
  jump написав:Від ріелтора:
оренда 1км, вул. Куліша, ТРЦ Форум, євроремонт, меблі, вся техніка, своє опалення-двофункційний котел, інтернет. 6500 грн...

ціни йдуть донизу незважаючи на навчальний рік

Орендувати хіба будуть кому не вистачить гуртожитка. Гуртожиток ЛНУ 520грн/ліжкомісце.

А бяларуси? Не понаїхали?

Цікаво, хто поїде в новобудову на Левандівку, якщо є центр?

зі. Хоча в центрі старий будинок, немодний МОП, пліснява і пропуканий матрац....
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 08:05

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  change_pm написав:зі. Хоча в центрі старий будинок, немодний МОП, пліснява і пропуканий матрац....


Ви певно дуже давно не були в центрі і мислите категоріями 20-річної давності 8)
jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 08:10

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  change_pm написав:А бяларуси? Не понаїхали?

Їм більше Польша/Прибалтика до душі
У Львові - одиниці, трішки більше у Києві
jump
 
Повідомлень: 3581
З нами з: 18.08.09
Подякував: 96 раз.
Подякували: 788 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 09:10

  change_pm написав:
  Bolt написав:
  jump написав:Від ріелтора:
оренда 1км, вул. Куліша, ТРЦ Форум, євроремонт, меблі, вся техніка, своє опалення-двофункційний котел, інтернет. 6500 грн...

ціни йдуть донизу незважаючи на навчальний рік

Орендувати хіба будуть кому не вистачить гуртожитка. Гуртожиток ЛНУ 520грн/ліжкомісце.

А бяларуси? Не понаїхали?

Цікаво, хто поїде в новобудову на Левандівку, якщо є центр?

зі. Хоча в центрі старий будинок, немодний МОП, пліснява і пропуканий матрац....

Нахіба моїм білорусам орендувати житло в центрі , якщо їм з моєї хати 15 хвилин пішки до офісу їх ІТ компанії?!
Пи.Си.Цікаво , саудитам хтось вже здавав?Показували в новинах когось з них, казали, що планують пробути у Львові 1,5 місяці , а потім в Буковель. Орендують через турфірми,чи як?
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 09:28

  change_pm написав:Практичне питання:

враховуючи досвід життя під час коронокризи, щоб ви робили зі стандартною однухою - 40 кв.метрів - в новобудові?

- залишали би як є - однушкою,
- роблили б велику зоновану студію,
- ваш вар"янт.

Не уточнили - "для себе", чи "під оренду"?
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 09:32

  Bolt написав:Пи.Си.Цікаво , саудитам хтось вже здавав?Показували в новинах когось з них, казали, що планують пробути у Львові 1,5 місяці , а потім в Буковель. Орендують через турфірми,чи як?


араби у Львові 1-2 дні, далі Буковель, потім Київ.
селяться лише в серйозних готелях 8)
jump
 
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