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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 11 сер, 2021 08:01
Bolt написав:
Орендувати хіба будуть кому не вистачить гуртожитка
jump написав:
Від ріелтора:
оренда 1км, вул. Куліша, ТРЦ Форум, євроремонт, меблі, вся техніка, своє опалення-двофункційний котел, інтернет. 6500 грн...
ціни йдуть донизу незважаючи на навчальний рік
. Гуртожиток ЛНУ 520грн/ліжкомісце.
А бяларуси? Не понаїхали?
Цікаво, хто поїде в новобудову на Левандівку, якщо є центр?
зі. Хоча в центрі старий будинок, немодний МОП, пліснява і пропуканий матрац....
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change_pm
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Додано: Сер 11 сер, 2021 08:05
change_pm написав:
зі. Хоча в центрі старий будинок, немодний МОП, пліснява і пропуканий матрац....
Ви певно дуже давно не були в центрі і мислите категоріями 20-річної давності
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jump
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Додано: Сер 11 сер, 2021 08:10
change_pm написав:
А бяларуси? Не понаїхали?
Їм більше Польша/Прибалтика до душі
У Львові - одиниці, трішки більше у Києві
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jump
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Додано: Сер 11 сер, 2021 09:10
change_pm написав: Bolt написав:
Орендувати хіба будуть кому не вистачить гуртожитка
jump написав:
Від ріелтора:
оренда 1км, вул. Куліша, ТРЦ Форум, євроремонт, меблі, вся техніка, своє опалення-двофункційний котел, інтернет. 6500 грн...
ціни йдуть донизу незважаючи на навчальний рік
. Гуртожиток ЛНУ 520грн/ліжкомісце.
А бяларуси? Не понаїхали?
Цікаво, хто поїде в новобудову на Левандівку, якщо є центр?
зі. Хоча в центрі старий будинок, немодний МОП, пліснява і пропуканий матрац....
Нахіба моїм білорусам орендувати житло в центрі , якщо їм з моєї хати 15 хвилин пішки до офісу їх ІТ компанії?!
Пи.Си.Цікаво , саудитам хтось вже здавав?Показували в новинах когось з них, казали, що планують пробути у Львові 1,5 місяці , а потім в Буковель. Орендують через турфірми,чи як?
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Bolt
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Додано: Сер 11 сер, 2021 09:28
change_pm написав:
Практичне питання:
враховуючи досвід життя під час коронокризи, щоб ви робили зі стандартною однухою - 40 кв.метрів - в новобудові?
- залишали би як є - однушкою,
- роблили б велику зоновану студію,
- ваш вар"янт.
Не уточнили - "для себе", чи "під оренду"?
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Додано: Сер 11 сер, 2021 09:32
Bolt написав:
Пи.Си.Цікаво , саудитам хтось вже здавав?Показували в новинах когось з них, казали, що планують пробути у Львові 1,5 місяці , а потім в Буковель. Орендують через турфірми,чи як?
араби у Львові 1-2 дні, далі Буковель, потім Київ.
селяться лише в серйозних готелях
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jump
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