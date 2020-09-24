що б зробив?
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Додано: Сер 11 сер, 2021 14:06
Додано: Сер 11 сер, 2021 14:14
Додано: Сер 11 сер, 2021 14:41
Додано: Сер 11 сер, 2021 14:47
Хоча чого?))
Можна зробити двушку - просто кухня буде без вікон(бачив такі перепланування в ютубчику) - але, обидві кімнати будуть мати по вікну!
Додано: Сер 11 сер, 2021 15:07
Ану зацініть?))))
От так би виглядала двуха(ну а що ще з такого галімого планування можна зліпити?)
Трохи зменшити, але видовжити санвузол.
Те саме і з кухнею зробити.
(рожевим позначив двері) Кухня б була "прохідна", зате кімнати ізольовані!
Стоп - чи там шахти між санвузлом і кухнею?
Ну тоді тут, взагалі, дупа з плануванням!
Треба зразу вибирати нормальне планування!!!
Додано: Сер 11 сер, 2021 15:48
Десь читав, шо вільнолюди замурували шахту и поставили туди холодильник, а з ЖЕКу прийшли та кінули в вентканал гирю - прикольно було.
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