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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 739740741742
Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 14:06

  Успіх написав:✓зробив би ДВІ окремі студії, якщо вікна і мокрі точки дозволяють таке :mrgreen:
✓зробив би двуху, якщо вікна дозволяють таке :mrgreen:

що б зробив?
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change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 14:14

  change_pm написав:
  Успіх написав:✓зробив би ДВІ окремі студії, якщо вікна і мокрі точки дозволяють таке :mrgreen:
✓зробив би двуху, якщо вікна дозволяють таке :mrgreen:

що б зробив?
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Пофіг на мокрі зони, тре валити дві студії :D
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 14:41

  change_pm написав:
  Успіх написав:✓зробив би ДВІ окремі студії, якщо вікна і мокрі точки дозволяють таке :mrgreen:
✓зробив би двуху, якщо вікна дозволяють таке :mrgreen:

що б зробив?
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Чекайте, - так треба зразу вибирати СВІДОМО планування, якщо є думки про ділення на кімнати/студії в майбутньому! :idea:
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 14:47

  Bolt написав:
  change_pm написав:
  Успіх написав:✓зробив би ДВІ окремі студії, якщо вікна і мокрі точки дозволяють таке :mrgreen:
✓зробив би двуху, якщо вікна дозволяють таке :mrgreen:

що б зробив?
Зображення

Пофіг на мокрі зони, тре валити дві студії :D

Хоча чого?))
Можна зробити двушку - просто кухня буде без вікон(бачив такі перепланування в ютубчику) - але, обидві кімнати будуть мати по вікну! :D
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 15:07

Ану зацініть?))))

От так би виглядала двуха(ну а що ще з такого галімого планування можна зліпити?)
Трохи зменшити, але видовжити санвузол.
Те саме і з кухнею зробити.
(рожевим позначив двері) Кухня б була "прохідна", зате кімнати ізольовані! :)

Зображення
Стоп - чи там шахти між санвузлом і кухнею?
Ну тоді тут, взагалі, дупа з плануванням!

Треба зразу вибирати нормальне планування!!!
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 15:48

Десь читав, шо вільнолюди замурували шахту и поставили туди холодильник, а з ЖЕКу прийшли та кінули в вентканал гирю - прикольно було.
Bolt
 
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  #<1 ... 739740741742
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