що б зробив?
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Додано: Сер 11 сер, 2021 14:06
Додано: Сер 11 сер, 2021 14:14
Додано: Сер 11 сер, 2021 14:41
Додано: Сер 11 сер, 2021 14:47
Хоча чого?))
Можна зробити двушку - просто кухня буде без вікон(бачив такі перепланування в ютубчику) - але, обидві кімнати будуть мати по вікну!
Додано: Сер 11 сер, 2021 15:07
Ану зацініть?))))
От так би виглядала двуха(ну а що ще з такого галімого планування можна зліпити?)
Трохи зменшити, але видовжити санвузол.
Те саме і з кухнею зробити.
(рожевим позначив двері) Кухня б була "прохідна", зате кімнати ізольовані!
Стоп - чи там шахти між санвузлом і кухнею?
Ну тоді тут, взагалі, дупа з плануванням!
Треба зразу вибирати нормальне планування!!!
Додано: Сер 11 сер, 2021 15:48
Десь читав, шо вільнолюди замурували шахту и поставили туди холодильник, а з ЖЕКу прийшли та кінули в вентканал гирю - прикольно було.
Додано: Чет 12 сер, 2021 06:35
Додано: Чет 12 сер, 2021 06:39
Це треба робити, коли є ціль нарізати двуху ))))
Також не забуваємо, про 3 Л - Локейнш - Локейнш - Локейнш...
Краще, "дупа" планування в прицентралі біля Стрийського парку, ніж супер планування в "дупі" Левандівки *
* Бував на Левандівці, нормальній людині звідти втікти хочеться...
Але якщо місцений алконавт, то нормас... АТБ і інші розливайки поруч )))
Додано: Чет 12 сер, 2021 07:12
Щось про Левандівку, але не розумію, що саме...
Додано: Чет 12 сер, 2021 07:24
Ніц не було. Було про Львіводівку )))
Ну, ось бачимо саудівських туристів. Чи можно їм здавати квартири?
Імхо, так, але мінімально треба знати англійську хоча б, пару слів по арабські.
І десь маркетити свої кавалірки, там де вони бувають, може в інсті, воже в мордокнизі...
Ну, і якщо їм запропонувати повний комплекс послуг:
- таксі, квартира, халяльна іжа, таксі
Може і прокате, але то вже не пасивний прибуток, а активна робота!
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