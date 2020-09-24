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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 740741742743>
Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 14:06

  Успіх написав:✓зробив би ДВІ окремі студії, якщо вікна і мокрі точки дозволяють таке :mrgreen:
✓зробив би двуху, якщо вікна дозволяють таке :mrgreen:

що б зробив?
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 14:14

  change_pm написав:
  Успіх написав:✓зробив би ДВІ окремі студії, якщо вікна і мокрі точки дозволяють таке :mrgreen:
✓зробив би двуху, якщо вікна дозволяють таке :mrgreen:

що б зробив?
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Пофіг на мокрі зони, тре валити дві студії :D
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 14:41

  change_pm написав:
  Успіх написав:✓зробив би ДВІ окремі студії, якщо вікна і мокрі точки дозволяють таке :mrgreen:
✓зробив би двуху, якщо вікна дозволяють таке :mrgreen:

що б зробив?
Зображення

Чекайте, - так треба зразу вибирати СВІДОМО планування, якщо є думки про ділення на кімнати/студії в майбутньому! :idea:
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 14:47

  Bolt написав:
  change_pm написав:
  Успіх написав:✓зробив би ДВІ окремі студії, якщо вікна і мокрі точки дозволяють таке :mrgreen:
✓зробив би двуху, якщо вікна дозволяють таке :mrgreen:

що б зробив?
Зображення

Пофіг на мокрі зони, тре валити дві студії :D

Хоча чого?))
Можна зробити двушку - просто кухня буде без вікон(бачив такі перепланування в ютубчику) - але, обидві кімнати будуть мати по вікну! :D
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 15:07

Ану зацініть?))))

От так би виглядала двуха(ну а що ще з такого галімого планування можна зліпити?)
Трохи зменшити, але видовжити санвузол.
Те саме і з кухнею зробити.
(рожевим позначив двері) Кухня б була "прохідна", зате кімнати ізольовані! :)

Зображення
Стоп - чи там шахти між санвузлом і кухнею?
Ну тоді тут, взагалі, дупа з плануванням!

Треба зразу вибирати нормальне планування!!!
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 15:48

Десь читав, шо вільнолюди замурували шахту и поставили туди холодильник, а з ЖЕКу прийшли та кінули в вентканал гирю - прикольно було.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 06:35

  Bolt написав:Десь читав, шо вільнолюди замурували шахту и поставили туди холодильник, а з ЖЕКу прийшли та кінули в вентканал гирю - прикольно було.

А відос є? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 06:39

  Успіх написав:От так би виглядала двуха(ну а що ще з такого галімого планування можна зліпити?)
Трохи зменшити, але видовжити санвузол.
Те саме і з кухнею зробити.
(рожевим позначив двері) Кухня б була "прохідна", зате кімнати ізольовані! :)

Зображення
Стоп - чи там шахти між санвузлом і кухнею?
Ну тоді тут, взагалі, дупа з плануванням!

Треба зразу вибирати нормальне планування!!!

Це треба робити, коли є ціль нарізати двуху ))))

Також не забуваємо, про 3 Л - Локейнш - Локейнш - Локейнш...

Краще, "дупа" планування в прицентралі біля Стрийського парку, ніж супер планування в "дупі" Левандівки * :mrgreen:

* Бував на Левандівці, нормальній людині звідти втікти хочеться...
Але якщо місцений алконавт, то нормас... АТБ і інші розливайки поруч )))
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 07:12

Щось про Левандівку, але не розумію, що саме... :)
https://youtu.be/zwU3MzM6DNk
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 07:24

  Bolt написав:Щось про Левандівку, але не розумію, що саме... :)
https://youtu.be/zwU3MzM6DNk

Ніц не було. Було про Львіводівку )))

Ну, ось бачимо саудівських туристів. Чи можно їм здавати квартири?

Імхо, так, але мінімально треба знати англійську хоча б, пару слів по арабські.

І десь маркетити свої кавалірки, там де вони бувають, може в інсті, воже в мордокнизі...

Ну, і якщо їм запропонувати повний комплекс послуг:
- таксі, квартира, халяльна іжа, таксі

Може і прокате, але то вже не пасивний прибуток, а активна робота!
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