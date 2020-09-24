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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 12 сер, 2021 07:26
в 2х словах, ждут когда достроят долярчика смарт и переезжают во львов.
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vitaliian
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Додано: Чет 12 сер, 2021 07:35
vitaliian написав:
в 2х словах, ждут когда достроят долярчика смарт и переезжают во львов.
Смотрю у них и по Буковелю обзор. Идет к тому, что скоро и в Карпаты не съездишь , все будет зарезервировано нашими загорелыми братьями...
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Bolt
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Додано: Чет 12 сер, 2021 07:39
change_pm написав:
Ніц не було. Було про Львіводівку )))
Ну, ось бачимо саудівських туристів. Чи можно їм здавати квартири?
Імхо, так, але мінімально треба знати англійську хоча б, пару слів по арабські.
І десь маркетити свої кавалірки, там де вони бувають, може в інсті, воже в мордокнизі...
Ну, і якщо їм запропонувати повний комплекс послуг:
- таксі, квартира, халяльна іжа, таксі
Може і прокате, але то вже не пасивний прибуток, а активна робота!
Вчора пробігав через парк Костюшки, дві такі пані, що тільки очи видно годували голубів.
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Додано: Чет 12 сер, 2021 07:54
Bolt написав: vitaliian написав:
в 2х словах, ждут когда достроят долярчика смарт и переезжают во львов.
Смотрю у них и по Буковелю обзор. Идет к тому, что скоро и в Карпаты не съездишь , все будет зарезервировано нашими загорелыми братьями
...
Зара чергова хвиля корони трішки все трішки приб"є, але якщо наші дадуть сервіс пару років точно араби будуть тільки більше приїджати...
У них років 5 тому була дуже Грузія популярна, тепер настала черга України...
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change_pm
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Додано: Чет 12 сер, 2021 07:55
change_pm написав:
Ніц не було. Було про Львіводівку )))
Ну, ось бачимо саудівських туристів. Чи можно їм здавати квартири?
Імхо, так, але мінімально треба знати англійську хоча б, пару слів по арабські.
І десь маркетити свої кавалірки, там де вони бувають, може в інсті, воже в мордокнизі...
Ну, і якщо їм запропонувати повний комплекс послуг:
- таксі, квартира, халяльна іжа, таксі
Може і прокате, але то вже не пасивний прибуток, а активна робота!
Ахах, формула долярчика "Арендатор червь, арендодатель бог" с арабами не сработает
И уж тем более в "смарты" (ну и дурацкое название) их не заманишь
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anduzenko
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