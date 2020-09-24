RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 740741742743
Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 07:26

  Bolt написав:Щось про Левандівку, але не розумію, що саме... :)
https://youtu.be/zwU3MzM6DNk
в 2х словах, ждут когда достроят долярчика смарт и переезжают во львов.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8242
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1495 раз.
Подякували: 2158 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 07:35

  vitaliian написав:
  Bolt написав:Щось про Левандівку, але не розумію, що саме... :)
https://youtu.be/zwU3MzM6DNk
в 2х словах, ждут когда достроят долярчика смарт и переезжают во львов.

Смотрю у них и по Буковелю обзор. Идет к тому, что скоро и в Карпаты не съездишь , все будет зарезервировано нашими загорелыми братьями...
Bolt
 
Повідомлень: 831
З нами з: 09.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 07:39

  change_pm написав:
  Bolt написав:Щось про Левандівку, але не розумію, що саме... :)
https://youtu.be/zwU3MzM6DNk

Ніц не було. Було про Львіводівку )))

Ну, ось бачимо саудівських туристів. Чи можно їм здавати квартири?

Імхо, так, але мінімально треба знати англійську хоча б, пару слів по арабські.

І десь маркетити свої кавалірки, там де вони бувають, може в інсті, воже в мордокнизі...

Ну, і якщо їм запропонувати повний комплекс послуг:
- таксі, квартира, халяльна іжа, таксі

Може і прокате, але то вже не пасивний прибуток, а активна робота!

Вчора пробігав через парк Костюшки, дві такі пані, що тільки очи видно годували голубів.
Bolt
 
Повідомлень: 831
З нами з: 09.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 07:54

  Bolt написав:
  vitaliian написав:
  Bolt написав:Щось про Левандівку, але не розумію, що саме... :)
https://youtu.be/zwU3MzM6DNk
в 2х словах, ждут когда достроят долярчика смарт и переезжают во львов.

Смотрю у них и по Буковелю обзор. Идет к тому, что скоро и в Карпаты не съездишь , все будет зарезервировано нашими загорелыми братьями...

Зара чергова хвиля корони трішки все трішки приб"є, але якщо наші дадуть сервіс пару років точно араби будуть тільки більше приїджати...

У них років 5 тому була дуже Грузія популярна, тепер настала черга України...
change_pm
 
Повідомлень: 4234
З нами з: 03.02.16
Подякував: 108 раз.
Подякували: 846 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 07:55

  change_pm написав:
  Bolt написав:Щось про Левандівку, але не розумію, що саме... :)
https://youtu.be/zwU3MzM6DNk

Ніц не було. Було про Львіводівку )))

Ну, ось бачимо саудівських туристів. Чи можно їм здавати квартири?

Імхо, так, але мінімально треба знати англійську хоча б, пару слів по арабські.

І десь маркетити свої кавалірки, там де вони бувають, може в інсті, воже в мордокнизі...

Ну, і якщо їм запропонувати повний комплекс послуг:
- таксі, квартира, халяльна іжа, таксі

Може і прокате, але то вже не пасивний прибуток, а активна робота!

Ахах, формула долярчика "Арендатор червь, арендодатель бог" с арабами не сработает
И уж тем более в "смарты" (ну и дурацкое название) их не заманишь
anduzenko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 50
З нами з: 18.10.17
Подякував: 26 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 08:50

  change_pm написав:
  Успіх написав:От так би виглядала двуха(ну а що ще з такого галімого планування можна зліпити?)
Трохи зменшити, але видовжити санвузол.
Те саме і з кухнею зробити.
(рожевим позначив двері) Кухня б була "прохідна", зате кімнати ізольовані! :)

Зображення
Стоп - чи там шахти між санвузлом і кухнею?
Ну тоді тут, взагалі, дупа з плануванням!

Треба зразу вибирати нормальне планування!!!

Це треба робити, коли є ціль нарізати двуху ))))

Також не забуваємо, про 3 Л - Локейнш - Локейнш - Локейнш...

Ехххххх, щось всі відвели тему вбік.
І так ніхто не оцінив мого перепланування :roll: (якщо б, звичайно, там не було шахт/вентканалів в тій стіні між кухнею і с/в)
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1297
З нами з: 18.03.21
Подякував: 29 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 09:20

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Успіх написав:І так ніхто не оцінив мого перепланування
В идеале джакузи в гостинной, тогда за счет ванной можно увеличить кухню, сколько там того помещения для унитаза и бидэ неообходимо. Зато как удобно проснулся, один шаг и ты в душе, а робот официант в это время приносит кофе.. Гостям можно постель в джакузи постелить, там и будить удобнее.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8242
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1495 раз.
Подякували: 2158 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 740741742743
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 255, 256, 257
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 09:24
2564 385645
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 сер, 2021 07:00
change_pm
РЕМОНТ квартири для здачі в оренду 1, 2
Успіх » Пон 02 сер, 2021 09:10
19 2323
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 сер, 2021 16:35
Успіх
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 23, 24, 25
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 08:00
241 46001
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лип, 2021 09:18
Успіх

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.