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Успіх написав:От так би виглядала двуха(ну а що ще з такого галімого планування можна зліпити?) Трохи зменшити, але видовжити санвузол. Те саме і з кухнею зробити. (рожевим позначив двері) Кухня б була "прохідна", зате кімнати ізольовані!
Стоп - чи там шахти між санвузлом і кухнею? Ну тоді тут, взагалі, дупа з плануванням!
Треба зразу вибирати нормальне планування!!!
Це треба робити, коли є ціль нарізати двуху ))))
Також не забуваємо, про 3 Л - Локейнш - Локейнш - Локейнш...
Ехххххх, щось всі відвели тему вбік. І так ніхто не оцінив мого перепланування (якщо б, звичайно, там не було шахт/вентканалів в тій стіні між кухнею і с/в)
Успіх написав:І так ніхто не оцінив мого перепланування
В идеале джакузи в гостинной, тогда за счет ванной можно увеличить кухню, сколько там того помещения для унитаза и бидэ неообходимо. Зато как удобно проснулся, один шаг и ты в душе, а робот официант в это время приносит кофе.. Гостям можно постель в джакузи постелить, там и будить удобнее.
Успіх написав:І так ніхто не оцінив мого перепланування
В идеале джакузи в гостинной, тогда за счет ванной можно увеличить кухню, сколько там того помещения для унитаза и бидэ неообходимо. Зато как удобно проснулся, один шаг и ты в душе, а робот официант в это время приносит кофе.. Гостям можно постель в джакузи постелить, там и будить удобнее.
На сколько я понял, у него бОльшая комната студия только не с кухней, а с санузлом?