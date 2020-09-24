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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 12 сер, 2021 13:34
Bolt написав: vitaliian написав: Успіх написав:
І так ніхто не оцінив мого перепланування
В идеале джакузи в гостинной, тогда за счет ванной можно увеличить кухню, сколько там того помещения для унитаза и бидэ неообходимо. Зато как удобно проснулся, один шаг и ты в душе, а робот официант в это время приносит кофе.. Гостям можно постель в джакузи постелить, там и будить удобнее.
На сколько я понял, у него бОльшая комната студия только не с кухней, а с санузлом
?
Успіх, можеш підтвердити? В тебе кухня з туалетом совмєщєна?
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