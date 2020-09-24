RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 741742743744
Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 13:34

  Bolt написав:
  vitaliian написав:
  Успіх написав:І так ніхто не оцінив мого перепланування
В идеале джакузи в гостинной, тогда за счет ванной можно увеличить кухню, сколько там того помещения для унитаза и бидэ неообходимо. Зато как удобно проснулся, один шаг и ты в душе, а робот официант в это время приносит кофе.. Гостям можно постель в джакузи постелить, там и будить удобнее.

На сколько я понял, у него бОльшая комната студия только не с кухней, а с санузлом?

Успіх, можеш підтвердити? В тебе кухня з туалетом совмєщєна?
change_pm
 
Повідомлень: 4239
З нами з: 03.02.16
Подякував: 108 раз.
Подякували: 846 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 741742743744
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Serg-ik, Slon_Nosov і 6 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 255, 256, 257
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 09:24
2569 385934
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 сер, 2021 14:25
change_pm
РЕМОНТ квартири для здачі в оренду 1, 2
Успіх » Пон 02 сер, 2021 09:10
19 2337
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 сер, 2021 16:35
Успіх
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 23, 24, 25
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 08:00
241 46013
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лип, 2021 09:18
Успіх

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (96768)
12.08.2021 15:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.