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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 741742743744
Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 16:18

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  change_pm написав:Успіх, можеш підтвердити? В тебе кухня з туалетом совмєщєна?
здесь много полезных идей
Жизнь в стиле «смарт», https://bigpicture.ru/zhizn-v-stile-sma ... a-unitaze/

В Гонконге сдают квартиру площадью 4 квадратных метра https://bigpicture.ru/v-gonkonge-sdayut ... -v-mesyac/
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 16:41

Зробити всіх разом і здати смарт за 7К/грн, як з куща!)))

  change_pm написав:Чьо в тебе з комплексами?

Жодних комплексів!
Думаю! Дію! Багатію! :D
  change_pm написав:Успіх, можеш підтвердити? В тебе кухня з туалетом совмєщєна?

Ні. Все окремо!
  vitaliian написав:здесь много полезных идей

Та все буде добре! :)
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