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Рило просто здійсювала стандартний обдзвін для актуалізації бази данних.Обидві квартири здав в листопаді.Двушка на рік.Трьошка була на 5 місяців(звалили через 4), перездав через два місяці простою білоруськім ІТшникам.
Цікаво, до речі, яким чином у майбутньому зможуть забезпечити водопостачання Львова?
Ситуація вже нездорова, от з Вікі:
ЛКП «Львівводоканал» здійснює видобування питної води зі 180 артезіанських свердловин, об'єднаних у 17 водозаборів, транспортування її до міста по магістральних водогонах, подачу води мешканцям міста та сіл депресійної лійки, відведення стічних вод та їх повну механічну та біологічну очистку міських каналізаційних очисних спорудах. Загальна довжина магістральних водогонів, які сполучають свердловини з містом перевищує 600 км, міські водопровідні мережі мають довжину 1100 км. Забезпечення Львова водою здавна було однією з найбільших проблем міста, розташованого на вододілі. Перший водогін було збудовано у XIV столітті, але ще на початку 2000-х більшість львів'ян мала воду лише 6 годин на добу, 29 грудня 2009 року у Львові було запроваджено цілодобове водопостачання. Попри те, що вода, яка постачається у місто, має артезіанське походження, її якість не найкраща, адже водогони перебувають не в найкращому стані — труби кородують.
Води дедалі менше... (і ще цікаво, чи та "лійка" розширюється?). Поповнення запасів? Слабке, мабуть. Це ж глибокі пласти, які наповнювались тисячі років? А зростання кількості населення і його апетитів -- лише погіршуватиме ситуацію.