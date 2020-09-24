Додано: Чет 12 сер, 2021 20:45

ЛКП «Львівводоканал» здійснює видобування питної води зі 180 артезіанських свердловин, об'єднаних у 17 водозаборів, транспортування її до міста по магістральних водогонах, подачу води мешканцям міста та сіл депресійної лійки, відведення стічних вод та їх повну механічну та біологічну очистку міських каналізаційних очисних спорудах.

Загальна довжина магістральних водогонів, які сполучають свердловини з містом перевищує 600 км, міські водопровідні мережі мають довжину 1100 км. Забезпечення Львова водою здавна було однією з найбільших проблем міста, розташованого на вододілі. Перший водогін було збудовано у XIV столітті, але ще на початку 2000-х більшість львів'ян мала воду лише 6 годин на добу, 29 грудня 2009 року у Львові було запроваджено цілодобове водопостачання. Попри те, що вода, яка постачається у місто, має артезіанське походження, її якість не найкраща, адже водогони перебувають не в найкращому стані — труби кородують.

Сімдесят відсотків води Дрогобич, Трускавець отримують із свердловин підземного озера, що розташоване на землях сіл Гірне, Семигинів, Жулин, Братківці, що на Стрийщині.[5]

Цікаво, до речі, яким чином у майбутньому зможуть забезпечити водопостачання Львова?Ситуація вже нездорова, от з Вікі:Води дедалі менше... (і ще цікаво, чи та "лійка" розширюється?).Поповнення запасів? Слабке, мабуть. Це ж глибокі пласти, які наповнювались тисячі років?А зростання кількості населення і його апетитів -- лише погіршуватиме ситуацію.А особливо дивні тарифи:Як таке можливо, щоякщо Дрогобич (а тим більше Трускавець) майже біля гір. Який сенс добувати артезіан.воду (ще й якимось дивом у півтора рази дорожче аніж у Львові), якщо є купа гірських річечок!Але як не крути -- таке водопостачання може вилізти боком.Заплатити завищені гроші за житло, а потім як там жити, якщо щось? Дощову воду збирати!?І є щось нездорове у економіці країни (та й світу в цілому), які стягують людей у ненадійні точки, замість якось то все "диверсифікувати"...