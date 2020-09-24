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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 741742743744
Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 16:18

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  change_pm написав:Успіх, можеш підтвердити? В тебе кухня з туалетом совмєщєна?
здесь много полезных идей
Жизнь в стиле «смарт», https://bigpicture.ru/zhizn-v-stile-sma ... a-unitaze/

В Гонконге сдают квартиру площадью 4 квадратных метра https://bigpicture.ru/v-gonkonge-sdayut ... -v-mesyac/
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 16:41

Зробити всіх разом і здати смарт за 7К/грн, як з куща!)))

  change_pm написав:Чьо в тебе з комплексами?

Жодних комплексів!
Думаю! Дію! Багатію! :D
  change_pm написав:Успіх, можеш підтвердити? В тебе кухня з туалетом совмєщєна?

Ні. Все окремо!
  vitaliian написав:здесь много полезных идей

Та все буде добре! :)
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 19:11

Коротше по косарю треба таки на оренду накинути:
https://zaxid.net/dovgostrokova_orenda_ ... i_n1524026
Пи.Си.Ріелторка в якої беруть інтерв'ю займалась здачею моєї квартири на Сихові, але здав через іншого рила.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 19:36

  Bolt написав:Коротше по косарю треба таки на оренду накинути:
https://zaxid.net/dovgostrokova_orenda_ ... i_n1524026
Пи.Си.Ріелторка в якої беруть інтерв'ю займалась здачею моєї квартири на Сихові, але здав через іншого рила.

Чому?
Рило орендаря Вас знайшов?

п.с.
І Ви, наче, до Н.Р. здали, нє?
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 19:47

  Успіх написав:
  Bolt написав:Коротше по косарю треба таки на оренду накинути:
https://zaxid.net/dovgostrokova_orenda_ ... i_n1524026
Пи.Си.Ріелторка в якої беруть інтерв'ю займалась здачею моєї квартири на Сихові, але здав через іншого рила.

Чому?
Рило орендаря Вас знайшов?

п.с.
І Ви, наче, до Н.Р. здали, нє?

Рило просто здійсювала стандартний обдзвін для актуалізації бази данних.Обидві квартири здав в листопаді.Двушка на рік.Трьошка була на 5 місяців(звалили через 4), перездав через два місяці простою білоруськім ІТшникам.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 20:45

яким чином у майбутньому зможуть забезпечити водопостачання?

Цікаво, до речі, яким чином у майбутньому зможуть забезпечити водопостачання Львова?


Ситуація вже нездорова, от з Вікі:
ЛКП «Львівводоканал» здійснює видобування питної води зі 180 артезіанських свердловин, об'єднаних у 17 водозаборів, транспортування її до міста по магістральних водогонах, подачу води мешканцям міста та сіл депресійної лійки, відведення стічних вод та їх повну механічну та біологічну очистку міських каналізаційних очисних спорудах.
Загальна довжина магістральних водогонів, які сполучають свердловини з містом перевищує 600 км, міські водопровідні мережі мають довжину 1100 км. Забезпечення Львова водою здавна було однією з найбільших проблем міста, розташованого на вододілі. Перший водогін було збудовано у XIV столітті, але ще на початку 2000-х більшість львів'ян мала воду лише 6 годин на добу, 29 грудня 2009 року у Львові було запроваджено цілодобове водопостачання. Попри те, що вода, яка постачається у місто, має артезіанське походження, її якість не найкраща, адже водогони перебувають не в найкращому стані — труби кородують.


Води дедалі менше... (і ще цікаво, чи та "лійка" розширюється?).
Поповнення запасів? Слабке, мабуть. Це ж глибокі пласти, які наповнювались тисячі років?
А зростання кількості населення і його апетитів -- лише погіршуватиме ситуацію.


А особливо дивні тарифи: https://index.minfin.com.ua/ua/tariff/water/lvovskaya/
Як таке можливо, що
Сімдесят відсотків води Дрогобич, Трускавець отримують із свердловин підземного озера, що розташоване на землях сіл Гірне, Семигинів, Жулин, Братківці, що на Стрийщині.[5]

якщо Дрогобич (а тим більше Трускавець) майже біля гір. Який сенс добувати артезіан.воду (ще й якимось дивом у півтора рази дорожче аніж у Львові), якщо є купа гірських річечок!


Але як не крути -- таке водопостачання може вилізти боком.
Заплатити завищені гроші за житло, а потім як там жити, якщо щось? Дощову воду збирати!?

І є щось нездорове у економіці країни (та й світу в цілому), які стягують людей у ненадійні точки, замість якось то все "диверсифікувати"...
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 21:28

  Bolt написав:Коротше по косарю треба таки на оренду накинути:
https://zaxid.net/dovgostrokova_orenda_ ... i_n1524026
Пи.Си.Ріелторка в якої беруть інтерв'ю займалась здачею моєї квартири на Сихові, але здав через іншого рила.


Типове сезонне пожвавлення. Кожен рік (окрім тих коли було дистанціне навчання), в серпні студенти починають шукати помешкання і пожвалюють ринок.
Львівський БатяР
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 22:15

  Львівський БатяР написав:
  Bolt написав:Коротше по косарю треба таки на оренду накинути:
https://zaxid.net/dovgostrokova_orenda_ ... i_n1524026
Пи.Си.Ріелторка в якої беруть інтерв'ю займалась здачею моєї квартири на Сихові, але здав через іншого рила.


Типове сезонне пожвавлення. Кожен рік (окрім тих коли було дистанціне навчання), в серпні студенти починають шукати помешкання і пожвалюють ринок.

Тільки знайдуть, а тут фігась і новий локдаун.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 22:38

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Bolt написав:Тільки знайдуть, а тут фігась і новий локдаун

- це ще одна з причин, чому я не взяв смарт в першій черзі :mrgreen:
(а решту причин - я часто тут писав/повторював)
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 07:43

  Bobua написав:Цікаво, до речі, яким чином у майбутньому зможуть забезпечити водопостачання Львова?


Ситуація вже нездорова, от з Вікі:
ЛКП «Львівводоканал» здійснює видобування питної води зі 180 артезіанських свердловин, об'єднаних у 17 водозаборів, транспортування її до міста по магістральних водогонах, подачу води мешканцям міста та сіл депресійної лійки, відведення стічних вод та їх повну механічну та біологічну очистку міських каналізаційних очисних спорудах.
Загальна довжина магістральних водогонів, які сполучають свердловини з містом перевищує 600 км, міські водопровідні мережі мають довжину 1100 км. Забезпечення Львова водою здавна було однією з найбільших проблем міста, розташованого на вододілі. Перший водогін було збудовано у XIV столітті, але ще на початку 2000-х більшість львів'ян мала воду лише 6 годин на добу, 29 грудня 2009 року у Львові було запроваджено цілодобове водопостачання. Попри те, що вода, яка постачається у місто, має артезіанське походження, її якість не найкраща, адже водогони перебувають не в найкращому стані — труби кородують.


Води дедалі менше... (і ще цікаво, чи та "лійка" розширюється?).
Поповнення запасів? Слабке, мабуть. Це ж глибокі пласти, які наповнювались тисячі років?
А зростання кількості населення і його апетитів -- лише погіршуватиме ситуацію.


А особливо дивні тарифи: https://index.minfin.com.ua/ua/tariff/water/lvovskaya/
Як таке можливо, що
Сімдесят відсотків води Дрогобич, Трускавець отримують із свердловин підземного озера, що розташоване на землях сіл Гірне, Семигинів, Жулин, Братківці, що на Стрийщині.[5]

якщо Дрогобич (а тим більше Трускавець) майже біля гір. Який сенс добувати артезіан.воду (ще й якимось дивом у півтора рази дорожче аніж у Львові), якщо є купа гірських річечок!


Але як не крути -- таке водопостачання може вилізти боком.
Заплатити завищені гроші за житло, а потім як там жити, якщо щось? Дощову воду збирати!?

І є щось нездорове у економіці країни (та й світу в цілому), які стягують людей у ненадійні точки, замість якось то все "диверсифікувати"...

у вас у Львові шарова шара з водою по ціні.
flyman
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