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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 742743744745
Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 12:15

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  flyman написав:у вас у Львові шарова шара з водою по ціні.


цьому є своя ціна...
дуже погана якість води
деколи з крану тече гноївка, часто сірого чи коричневого кольору
нові фільтри забиваються за тиждень експлуатації, потрібно часто ремонтувати бойлери, пральки, чистити сіточки кранів.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 15:41

В мене в селі взагалі вода халявна.Ще при совку в тому районі зробили меліорацію, що в людей вода в криницях позникала, тож провели водогін (з труби, що до львова йде вода ) і задурно помпують.
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