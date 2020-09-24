цьому є своя ціна...
дуже погана якість води
деколи з крану тече гноївка, часто сірого чи коричневого кольору
нові фільтри забиваються за тиждень експлуатації, потрібно часто ремонтувати бойлери, пральки, чистити сіточки кранів.
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 12:15
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Додано: П'ят 13 сер, 2021 15:41
В мене в селі взагалі вода халявна.Ще при совку в тому районі зробили меліорацію, що в людей вода в криницях позникала, тож провели водогін (з труби, що до львова йде вода ) і задурно помпують.
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