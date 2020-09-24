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flyman написав:у вас у Львові шарова шара з водою по ціні.
цьому є своя ціна... дуже погана якість води деколи з крану тече гноївка, часто сірого чи коричневого кольору нові фільтри забиваються за тиждень експлуатації, потрібно часто ремонтувати бойлери, пральки, чистити сіточки кранів.
Ще цікавіша релігійна (і водночас політична) історія почалась на вулиці Пекарській 2 липня 1900 року. Того дня у будинку №31 в єврейській родині Вайсів народився хлопчик Леопольд. Його тато був львівським адвокатом, дідусь – чернівецьким рабином, а дядько – одним із перших учнів Зигмунда Фрейда.
Одного разу вже юнак Леопольд поїхав до свого дядька в Єрусалим, де зацікавився життям арабів. Леопольд Вайс подорожував Близьким Сходом, а у 1926 році навернувся в іслам. Батьки відреклися від сина, який став називатись Мухаммедом Асадом.
На початку 1930-х років у р о д ж е н е ц ь вулиці Пекарської переїхав до Індії, де долучився до створення мусульманської держави Пакистан. Пізніше – у 1951 році – Мухаммед Асад був представником Пакистану в ООН, а до того встиг попрацювати над конституцією новоствореної держави та побути її міністром закордонних справ. До слова, помер Мухаммед Асад не так давно – у 1992 році. Та похований він не на Личакові, а в Іспанії. У 2008 році у Відні на честь цього львів'янина назвали площу перед головним входом у штаб-квартиру ООН – це була перша західноєвропейська площа, названа на честь мусульманина.