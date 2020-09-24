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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 742743744745
Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 12:15

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  flyman написав:у вас у Львові шарова шара з водою по ціні.


цьому є своя ціна...
дуже погана якість води
деколи з крану тече гноївка, часто сірого чи коричневого кольору
нові фільтри забиваються за тиждень експлуатації, потрібно часто ремонтувати бойлери, пральки, чистити сіточки кранів.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 15:41

В мене в селі взагалі вода халявна.Ще при совку в тому районі зробили меліорацію, що в людей вода в криницях позникала, тож провели водогін (з труби, що до львова йде вода ) і задурно помпують.
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Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 12:31

Знали про таке?

Ще цікавіша релігійна (і водночас політична) історія почалась на вулиці Пекарській 2 липня 1900 року. Того дня у будинку №31 в єврейській родині Вайсів народився хлопчик Леопольд. Його тато був львівським адвокатом, дідусь – чернівецьким рабином, а дядько – одним із перших учнів Зигмунда Фрейда.

Одного разу вже юнак Леопольд поїхав до свого дядька в Єрусалим, де зацікавився життям арабів. Леопольд Вайс подорожував Близьким Сходом, а у 1926 році навернувся в іслам. Батьки відреклися від сина, який став називатись Мухаммедом Асадом.

На початку 1930-х років у р о д ж е н е ц ь вулиці Пекарської переїхав до Індії, де долучився до створення мусульманської держави Пакистан. Пізніше – у 1951 році – Мухаммед Асад був представником Пакистану в ООН, а до того встиг попрацювати над конституцією новоствореної держави та побути її міністром закордонних справ. До слова, помер Мухаммед Асад не так давно – у 1992 році. Та похований він не на Личакові, а в Іспанії. У 2008 році у Відні на честь цього львів'янина назвали площу перед головним входом у штаб-квартиру ООН – це була перша західноєвропейська площа, названа на честь мусульманина.

https://zaxid.net/lviv_vulitsya_pekarsk ... a_n1524116
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 11:43

Для любителей перепродувати смарти.З 4.00
https://youtu.be/q2XLmTgBeE4
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 17:35

  Bolt написав:Для любителей перепродувати смарти.З 4.00
https://youtu.be/q2XLmTgBeE4

і?
друга Швейцарія?
бо друга Франція вже було.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 17:45

  flyman написав:
  Bolt написав:Для любителей перепродувати смарти.З 4.00
https://youtu.be/q2XLmTgBeE4

і?
друга Швейцарія?
бо друга Франція вже було.

Там про Австрію йдеться.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 19:36

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

А класно так....
Поки мій смарт будують -


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Успіх - кайфує! :D



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