цьому є своя ціна...
дуже погана якість води
деколи з крану тече гноївка, часто сірого чи коричневого кольору
нові фільтри забиваються за тиждень експлуатації, потрібно часто ремонтувати бойлери, пральки, чистити сіточки кранів.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 13 сер, 2021 12:15
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Додано: П'ят 13 сер, 2021 15:41
В мене в селі взагалі вода халявна.Ще при совку в тому районі зробили меліорацію, що в людей вода в криницях позникала, тож провели водогін (з труби, що до львова йде вода ) і задурно помпують.
Додано: Суб 14 сер, 2021 12:31
Знали про таке?
Додано: Нед 15 сер, 2021 11:43
Для любителей перепродувати смарти.З 4.00
Додано: Пон 16 сер, 2021 17:35
і?
друга Швейцарія?
бо друга Франція вже було.
Додано: Пон 16 сер, 2021 17:45
Там про Австрію йдеться.
Додано: Сер 18 сер, 2021 21:29
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
представляете что они в арендованных квартирах натворят? долярчик иностранцам +15% к тарифу и алтарь для жертвоприношений.
Додано: Сер 18 сер, 2021 22:25
Там на цензоре прикольные кометы по этой новости, типа: пацанам за козу криминал шьют, а когда на ЗУ всем селом свинью режут,а потом смалят паяльной лампой так ничего.
Додано: Суб 21 сер, 2021 07:51
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Додано: Суб 21 сер, 2021 12:49
Новини з полонини!)))
Одна з моїх племінниць захотіла стати ріелтором і думає влаштуватись на днях в одну з ріелторських контор
Ото буде крутяк, якщо вона захоче там "залишитись надовго"
Тоді - вся ПРАВДИВА інфо про продажі/оренду/ціни - буде у мене в кишені!
(я, навіть, сам подумував раніше, влаштуватись ріелтором для того, щоб собі смачненький/вигідний варіант підібрати для інвестицій)
А тут бац - і так зірки сходяться!
І, навіть, вже від племінниці першу інфо отримав(так, як вона була на співбесіді)
- що та контора більше перейшла від "продаж квартир" на "здачу в оренду", так як продажі останніми місяцями дууууууууже слабенькі!
Хех, і не дивно - ціни полетіли в космос - от і всі стали почекунами))
Так що я усіма силами буду підтримувати племінницю, щоб там протрималась хоч пів-року-рік.
Може, навіть, якийсь спільний "проект" замутимо(типу, міні хостел, чи так пару квартир в подобовку) - я ж то можу іпотеку взяти під залог своєї авалонівської квіточки)), а через рік - то і ще другу іпотеку - під залог ріелівської квіточки))
Так що я -
Думаю!
Дію!
І вже скоро - розбагатію!)))
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