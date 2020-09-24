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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 743744745746
Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 14:00

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Успіх написав:Одна з моїх племінниць захотіла стати ріелтором і думає влаштуватись на днях в одну з ріелторських контор :shock:
Ото буде крутяк, якщо вона захоче там "залишитись надовго" :idea:
Тоді - вся ПРАВДИВА інфо про продажі/оренду/ціни - буде у мене в кишені! :D
(я, навіть, сам подумував раніше, влаштуватись ріелтором для того, щоб собі смачненький/вигідний варіант підібрати для інвестицій) :mrgreen:

А тут бац - і так зірки сходяться! ;)

І, навіть, вже від племінниці першу інфо отримав(так, як вона була на співбесіді)
- що та контора більше перейшла від "продаж квартир" на "здачу в оренду", так як продажі останніми місяцями дууууууууже слабенькі!

Хех, і не дивно - ціни полетіли в космос - от і всі стали почекунами))

Так що я усіма силами буду підтримувати племінницю, щоб там протрималась хоч пів-року-рік.
Може, навіть, якийсь спільний "проект" замутимо(типу, міні хостел, чи так пару квартир в подобовку) - я ж то можу іпотеку взяти під залог своєї авалонівської квіточки)), а через рік - то і ще другу іпотеку - під залог ріелівської квіточки))
Так що я -
Думаю!
Дію!
І вже скоро - розбагатію!)))


Вся не буде - тільки та, що є у цієї контори.
Щодо ваших можливостей іпотеки - зарано радієте, все стане ясніше, коли проведуть оцінку платоспроможності, враховуючи склад сім'ї.
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 14:20

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Faceless написав:Щодо ваших можливостей іпотеки - зарано радієте, все стане ясніше, коли проведуть оцінку платоспроможності, враховуючи склад сім'ї

Мій залог - значно пом'якше рішення банку, що-до надання мені іпотеки))
Якщо, наприклад, я беру лям в іпотеку, а в залог даю свою квіточку з ремонтом, яка коштує майже 2ляма - то думаю, що банк піде мені на зустріч ;)
Успіх
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 14:45

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Успіх написав:
  Faceless написав:Щодо ваших можливостей іпотеки - зарано радієте, все стане ясніше, коли проведуть оцінку платоспроможності, враховуючи склад сім'ї

Мій залог - значно пом'якше рішення банку, що-до надання мені іпотеки))
Якщо, наприклад, я беру лям в іпотеку, а в залог даю свою квіточку з ремонтом, яка коштує майже 2ляма - то думаю, що банк піде мені на зустріч ;)

Трохи покращить, але тільки у питанні власного внеску - він може бути знижений. Але ніяк не вплине на оцінку ваших доходів и витрат сім'ї, і відповідно, скільки ви можете направити на погашення. Думаю, вам нададуть суму, за якої платіж буде не більший 25% від вашого доходу.
Faceless
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  #<1 ... 743744745746
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