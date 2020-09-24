|
|
|
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Суб 21 сер, 2021 14:00
Успіх написав:
Одна з моїх племінниць захотіла стати ріелтором і думає влаштуватись на днях в одну з ріелторських контор
Ото буде крутяк, якщо вона захоче там "залишитись надовго"
Тоді - вся ПРАВДИВА інфо про продажі/оренду/ціни - буде у мене в кишені!
(я, навіть, сам подумував раніше, влаштуватись ріелтором для того, щоб собі смачненький/вигідний варіант підібрати для інвестицій)
А тут бац - і так зірки сходяться!
І, навіть, вже від племінниці першу інфо отримав(так, як вона була на співбесіді)
- що та контора більше перейшла від "продаж квартир" на "здачу в оренду", так як продажі останніми місяцями дууууууууже слабенькі!
Хех, і не дивно - ціни полетіли в космос - от і всі стали почекунами))
Так що я усіма силами буду підтримувати племінницю, щоб там протрималась хоч пів-року-рік.
Може, навіть, якийсь спільний "проект" замутимо(типу, міні хостел, чи так пару квартир в подобовку) - я ж то можу іпотеку взяти під залог своєї авалонівської квіточки)), а через рік - то і ще другу іпотеку - під залог ріелівської квіточки))
Так що я -
Думаю!
Дію!
І вже скоро - розбагатію!)))
Вся не буде - тільки та, що є у цієї контори.
Щодо ваших можливостей іпотеки - зарано радієте, все стане ясніше, коли проведуть оцінку платоспроможності, враховуючи склад сім'ї.
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 29801
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1263 раз.
- Подякували: 7215 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
Додано: Суб 21 сер, 2021 14:20
Faceless написав:
Щодо ваших можливостей іпотеки - зарано радієте, все стане ясніше, коли проведуть оцінку платоспроможності, враховуючи склад сім'ї
Мій залог - значно пом'якше рішення банку, що-до надання мені іпотеки))
Якщо, наприклад, я беру лям в іпотеку, а в залог даю свою квіточку з ремонтом, яка коштує майже 2ляма - то думаю, що банк піде мені на зустріч
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 1370
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 29 раз.
- Подякували: 53 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 21 сер, 2021 14:45
Успіх написав: Faceless написав:
Щодо ваших можливостей іпотеки - зарано радієте, все стане ясніше, коли проведуть оцінку платоспроможності, враховуючи склад сім'ї
Мій залог - значно пом'якше рішення банку, що-до надання мені іпотеки))
Якщо, наприклад, я беру лям в іпотеку, а в залог даю свою квіточку з ремонтом, яка коштує майже 2ляма - то думаю, що банк піде мені на зустріч
Трохи покращить, але тільки у питанні власного внеску - він може бути знижений. Але ніяк не вплине на оцінку ваших доходів и витрат сім'ї, і відповідно, скільки ви можете направити на погашення. Думаю, вам нададуть суму, за якої платіж буде не більший 25% від вашого доходу.
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 29801
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1263 раз.
- Подякували: 7215 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|2595
|393294
|
П'ят 20 сер, 2021 15:55
flyman
|
|33
|4261
|
П'ят 20 сер, 2021 08:23
Frant
|
|241
|46541
|
Чет 15 лип, 2021 09:18
Успіх
|