Успіх написав:

Одна з моїх племінниць захотіла стати ріелтором і думає влаштуватись на днях в одну з ріелторських конторОто буде крутяк, якщо вона захоче там "залишитись надовго"Тоді - вся ПРАВДИВА інфо про продажі/оренду/ціни - буде у мене в кишені!(я, навіть, сам подумував раніше, влаштуватись ріелтором для того, щоб собі смачненький/вигідний варіант підібрати для інвестицій)А тут бац - і так зірки сходяться!І, навіть, вже від племінниці першу інфо отримав(так, як вона була на співбесіді)- що та контора більше перейшла від "продаж квартир" на "здачу в оренду", так як продажі останніми місяцями дууууууууже слабенькі!Хех, і не дивно - ціни полетіли в космос - от і всі стали почекунами))Так що я усіма силами буду підтримувати племінницю, щоб там протрималась хоч пів-року-рік.Може, навіть, якийсь спільний "проект" замутимо(типу, міні хостел, чи так пару квартир в подобовку) - я ж то можу іпотеку взяти під залог своєї авалонівської квіточки)), а через рік - то і ще другу іпотеку - під залог ріелівської квіточки))Так що я -Думаю!Дію!І вже скоро - розбагатію!)))