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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 21 сер, 2021 14:00
Успіх написав:
Одна з моїх племінниць захотіла стати ріелтором і думає влаштуватись на днях в одну з ріелторських контор
Ото буде крутяк, якщо вона захоче там "залишитись надовго"
Тоді - вся ПРАВДИВА інфо про продажі/оренду/ціни - буде у мене в кишені!
(я, навіть, сам подумував раніше, влаштуватись ріелтором для того, щоб собі смачненький/вигідний варіант підібрати для інвестицій)
А тут бац - і так зірки сходяться!
І, навіть, вже від племінниці першу інфо отримав(так, як вона була на співбесіді)
- що та контора більше перейшла від "продаж квартир" на "здачу в оренду", так як продажі останніми місяцями дууууууууже слабенькі!
Хех, і не дивно - ціни полетіли в космос - от і всі стали почекунами))
Так що я усіма силами буду підтримувати племінницю, щоб там протрималась хоч пів-року-рік.
Може, навіть, якийсь спільний "проект" замутимо(типу, міні хостел, чи так пару квартир в подобовку) - я ж то можу іпотеку взяти під залог своєї авалонівської квіточки)), а через рік - то і ще другу іпотеку - під залог ріелівської квіточки))
Так що я -
Думаю!
Дію!
І вже скоро - розбагатію!)))
Вся не буде - тільки та, що є у цієї контори.
Щодо ваших можливостей іпотеки - зарано радієте, все стане ясніше, коли проведуть оцінку платоспроможності, враховуючи склад сім'ї.
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Додано: Суб 21 сер, 2021 14:20
Faceless написав:
Щодо ваших можливостей іпотеки - зарано радієте, все стане ясніше, коли проведуть оцінку платоспроможності, враховуючи склад сім'ї
Мій залог - значно пом'якше рішення банку, що-до надання мені іпотеки))
Якщо, наприклад, я беру лям в іпотеку, а в залог даю свою квіточку з ремонтом, яка коштує майже 2ляма - то думаю, що банк піде мені на зустріч
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Додано: Суб 21 сер, 2021 14:45
Успіх написав: Faceless написав:
Щодо ваших можливостей іпотеки - зарано радієте, все стане ясніше, коли проведуть оцінку платоспроможності, враховуючи склад сім'ї
Мій залог - значно пом'якше рішення банку, що-до надання мені іпотеки))
Якщо, наприклад, я беру лям в іпотеку, а в залог даю свою квіточку з ремонтом, яка коштує майже 2ляма - то думаю, що банк піде мені на зустріч
Трохи покращить, але тільки у питанні власного внеску - він може бути знижений. Але ніяк не вплине на оцінку ваших доходів и витрат сім'ї, і відповідно, скільки ви можете направити на погашення. Думаю, вам нададуть суму, за якої платіж буде не більший 25% від вашого доходу.
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Додано: Суб 21 сер, 2021 16:25
Faceless написав:
Вся не буде - тільки та, що є у цієї контори
Наскільки я знаю, то ріелтори між собою "вась-вась", тому думаю, що інформація буде поступати до мене більш розширеною, ніж в межах однієї контори))
Faceless написав:
Думаю, вам нададуть суму, за якої платіж буде не більший 25% від вашого доходу
Якщо 25% від загального доходу сім'ї (мій+дружини) - то ок.
А от якщо тільки від мого - то тоді трохи кепсько буде
А, взагалі, я їм(банку) розкажу гарну історію успіху)), як простий чоловік без вищої освіти, маючи сім'ю, заробив спочатку на 1 квартиру, а потім ще й на другу!
Тож, думаю, що успішному УСПІХУ, таки підуть на зустріч/на кращі іпотечні умови
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Додано: Суб 21 сер, 2021 16:51
Успіх написав: Faceless написав:
Вся не буде - тільки та, що є у цієї контори
Наскільки я знаю, то ріелтори між собою "вась-вась", тому думаю, що інформація буде поступати до мене більш розширеною, ніж в межах однієї контори))
Faceless написав:
Думаю, вам нададуть суму, за якої платіж буде не більший 25% від вашого доходу
Якщо 25% від загального доходу сім'ї (мій+дружини) - то ок.
А от якщо тільки від мого - то тоді трохи кепсько буде
А, взагалі, я їм(банку) розкажу гарну історію успіху)), як простий чоловік без вищої освіти, маючи сім'ю, заробив спочатку на 1 квартиру, а потім ще й на другу!
Тож, думаю, що успішному УСПІХУ, таки підуть на зустріч/на кращі іпотечні умови
Ваша історія їм до дупи, в них таких красномовних, що кредити просять, хоч ґреблю гати.
Так, можуть врахувати і дохід дружини, але ж врахують, що двоє дітей, і оцвнку витрат сім'ї зроблять самі, ваші історії, як ви вмієте економити, нікому не потрібні.
І 25% - то ще у кращому випадку, насправді.
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Додано: Суб 21 сер, 2021 17:15
Faceless написав:
Ваша історія
Так я її можу і не розказувати/розсосолювати)), а просто прийти в банк і, сівши до профільного менеджера, зразу "зі старту" - викласти йому на стіл... копії доків двох квартир і копії довідок доходу(мій і дружини).
А в розмові з менеджером, ще й додати, що ніколи не мав протермінування по кредитним картам і "оплати частинами" у різних банках!
Тож, хочу КРАЩИХ умов! - так і скажу
Faceless написав:
в них таких красномовних, що кредити просять
, хоч ґреблю гати
Так в мене історія навпаки))
Мені різні банки телефонують і МЕНЕ ПРОСЯТЬ, щоб я взяв споживчий кредит/на розширення бізнесу, а 2 банки, то і про іпотеку побалакати запрошували у відділення(а приват, то минулї осені і заочного одобрив іпотеку по телефону!- правда перший внесок 40, чи 50% - вже не пам'ятаю)
Тож зараз, м'яч - на моїй стороні поля!
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Додано: Суб 21 сер, 2021 19:37
Успіх написав:
свою квіточку з ремонтом, яка коштує майже 2ляма
Ваша шарага із тим гівняним ремонтом якщо затягне на 39-40тис баків, то буде велике щастя
Хапайте кошти, цілуйте руку покупана і тікайте аби не догнав
Брудний, зацофаний, пролетарсько-циганський район, з якого незабаром як виїхати так і туди в’їхати буде неможливо... Хоча думаю, що ту шарагу щоб продати, то доведеться сей псевдоремонт знищити, усе вивезти за свій кошт, можливо тоді за 38 продасте як голу під чистий ремонт
Ви такий наївний і смішний
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Додано: Суб 21 сер, 2021 19:47
Успіх написав: Faceless написав:
Ваша історія
Так я її можу і не розказувати/розсосолювати)), а просто прийти в банк і, сівши до профільного менеджера, зразу "зі старту" - викласти йому на стіл... копії доків двох квартир і копії довідок доходу(мій і дружини).
А в розмові з менеджером, ще й додати, що ніколи не мав протермінування по кредитним картам і "оплати частинами" у різних банках!
Тож, хочу КРАЩИХ умов! - так і скажу
Faceless написав:
в них таких красномовних, що кредити просять
, хоч ґреблю гати
Так в мене історія навпаки))
Мені різні банки телефонують і МЕНЕ ПРОСЯТЬ, щоб я взяв споживчий кредит/на розширення бізнесу, а 2 банки, то і про іпотеку побалакати запрошували у відділення(а приват, то минулї осені і заочного одобрив іпотеку по телефону!- правда перший внесок 40, чи 50% - вже не пам'ятаю)
Тож зараз, м'яч - на моїй стороні поля!
Ви геть нічого не зрозуміли.
Ваші історії до дупи, як і документи. Можна закласти одну з квартир, тоді можна домовитися за менший власний внесок, бо покриття заставою кредиту буде вище. На суму кредиту, що вам будуть готові дати, це не вплине.
Вашу кредитну історію і без ваших розповідей перевірять, і не мати прострочок - це норма, а не якесь досягнення.
Те, що вам телефонують і парять споживчі кредити - ні про що не каже, а "схвалення по телефону" - порожні слова, для остаточного рішення ЗАВЖДИ роблять повторний аналіз, і результат може бути геть іншим, ніж оте "по телефону" - то просто маркетингова замануха.
У вас велика сім'я, доходи не те щоб високі, у дружини, при всій повазі, зовсім невеликі. Ні про який "м' яч а вашій стороні" не йдеться, отямтесь.
П.С. Нікуди ходити і не потрібно, все можна оформити дистаеційно, з'явитися тільки на укладення угоди купівлі й іпотеки
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Додано: Суб 21 сер, 2021 20:39
jump написав:
Ваша шарага із тим гівняним ремонтом якщо затягне на 39-40тис баків, то буде велике щастя
Не меліть дурниць
Ще рік тому, аналогічну, але на 5м2 МЕНШУ з ремонтом сусіди продали по 65, чи 67К!
За рік - ціна ще підросла!(всім відомо, як ціни змінились за рік)
Тож, на весні, голу/в стані "від забудовника" сусіди хотіли продати пА 1100Кдол/М2 + на покупця ще й всі комісії вішали!(особисто перепитував того сусіда у Вайбері)
А в мене 53м2 ще й з ремонтом!
Тож рахуйТЕ!
jump написав:
Брудний, зацофаний, пролетарсько-циганський район
В самому кінці/на окраїні Щурата - так, не сперечаюсь... - але, мій будинок на початку спальника, біля самісінького ТСРК Спартак!
Тож, тут квартири дорогі!(погугліть Грінвільпарк, що поруч, чи Авалон Флекс, що за 300м - які там ціни "від забудовника") - а в мене НОВЕНЬКИЙ, вже обжитий будинок!
Ціни тут - ту зе мун!))))
Faceless написав:
Можна закласти одну з квартир, тоді можна домовитися за менший власний внесок
Ну, хоч щось))
Але, я можу і без іпотеки
(якщо моя племінниця таки стане ріелторкою і захоче здавати подобово хостел) - то я можу втнути таку фішку зі своїм смартом)))
Зробити хостел на 4 койко-місця
(тільки дуже тапками за це не кидайтесь)))))
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Додано: Суб 21 сер, 2021 20:45
Успіх написав: Faceless написав:
Можна закласти одну з квартир, тоді можна домовитися за менший власний внесок
Ну, хоч щось))
Але, я можу і без іпотеки
(якщо моя племінниця таки стане ріелторкою і захоче здавати подобово хостел) - то я можу втнути таку фішку зі своїм смартом)))
Зробити хостел на 4 койко-місця
(тільки дуже тапками за це не кидайтесь)))))
Я б для таких "бізнесменів" підтримав би примусовий продаж "інвестиції" на торгах + штраф у кілька сот тисяч грн.
А чого це ви вирішили, що ріелтор буде займатися здачею подобово? Це не робота ріелтора
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