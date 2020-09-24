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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 25 сер, 2021 10:07
Успіх
що скажу про відео, виходячи зі свого досвіду ремонтів:
1. Керамограніт на стіни - мінімум у 2 рази дорожче, ніж пофарбування.
При випадкових пошкодженнях локально не ремонтується, ніяк (правда пошкодити важко, це факт). Але оновити інтер"єр з часом - тільки новий ремонт за всі гроші. Простіше зробити фарбовані, а на решту докупити + 1-2 кв. метрів площі бетону.
2. Високий дизайнерський радіатор між вікнами, коли вікна не до підлоги - це абсурд (його ціна - мінімум + 1 кв. м. до площі бетону).
3. Кухня по колористиці подібна до моєї (ДСП Дуб Галіфакс Еггер, зараз ціна на Віярі 5600 грн. за стандарний лист). Для квартири під здачу з обмеженим бюджетом на ремонт ну точно можна взяти щось віддалено подібне, але до 2000 за лист.
4. Ліжко-трансформер. Ця штука в нормальній якості з механізмом, який не поламається за місяць, буде коштувати мінімум 2K$. А це ще + 2-3 кв. м бетону.
І при цьому люди його будуть проклинати кожен вечір і ранок..))
5. Біла стеля і магнітні трекові світильники - це дуже дорого, як для смарта (і ще й понижує стелю мін на 5 см-7 см.) Я би краще залишив бетонне перекриття: на щастя, ще тренд голого бетону не пройшов. А може й у москві вже пройшов, не знаю )).
6. Стіл кухонний - взагалі не стіл. Хіба кави попити, і то одному.. А нормально повечеряти, і щоб поставити хоча би 4 тарілки на 2-х + одну загальну з хлібом посередині - це має бути прямокутний стіл мінімум 80 х 100 см. А ще краще 120-140.
7. Але головний меседж був у кінці - в них є гардеробна в підвалі! )). Ось цим усе і сказано.
Тобто повноцінна площа для життя і зберігання в них мінімум 30+ метрів.
Можливо, з московськими цінами на бетон, такий ремонт буде окупним при здачі. Але при наших цінах я би краще докупив + 3-5 кв. м (як різниця на цінах матеріалів і меблевих рішень, про яку писав вище) + гардеробна 3-4 кв. м. = 33-35 кв. м.
І саме на такій площі вже можна починати жити.
А 27 метрів - це готельний номер, і не більше.
P.S. За використання прихованих об"ємів дизайнеру ріспект, тут він молодчинка однозначно.
P.P.S. Не штукатурити за меблями не можна (максимум - не фарбувати). Майстри роботу все-одно порахують на те саме, або й дорожче (бо їм доведеться махатися з переходами між штукатуреною стіною, і не штукатуреною і т.д). Рівно зробити важко, тому буде нерівно. А потім меблевики виїдять мозок, що не можуть виставити і закріпити меблі, чи вбудувати їх в ніші без зазорів, бо десь криво - і в результаті вийде довше, дорожче, і з нервами ). А ще летітиме з часом пилюка в шафи із тих нештукатурених стін ззаду, і чорний піджак за 200 баксів стане брудним і дешевим))
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mulax
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Додано: Сер 25 сер, 2021 10:21
mulax
ви пропонуєте надто дороге рішення.
Успішному Долярчеку - треба щось дешевше.
Найдешевше)))
mulax написав:
6. Стіл кухонний - взагалі не стіл. Хіба кави попити, і то одному.. А нормально повечеряти, і щоб поставити хоча би 4 тарілки на 2-х + одну загальну з хлібом посередині - це має бути прямокутний стіл мінімум 80 х 100 см. А ще краще 120-140.
"успішний" пан купив конурку 22 м2. Тому повноцінний стіл там нікуди ставити. Лише смарт-стіл, на трьох ніжках))) можна на курячих, можна на козячих)))
Востаннє редагувалось Frant
в Сер 25 сер, 2021 12:07, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 25 сер, 2021 11:36
mulax написав:
P.S.
Як Вам вдалося зробити ремонт за 170 Кгрн?
(у мене зараз на 100 кв. м. цифра вже перевалила за 50К$, і то ще всіх меблів не куплено...
Ви точно всі витрати записували?
Заради душевного спокою і нормального сну Вам краще не відати які ремонти робить Успіх
додумався поділити 1кімнатну-53м2 на кілька камер у яких існує сім’я з 4-ьох осіб
Викладав тут якось плани і частково фото...
Туди хіба евакуйованих афганців заселяти...і ті довго не протягнуть, оскільки все зроблене з найдешевших і шкідливих матеріалів
П.С.
Долярчик/Успіх
Давно хотів спитати
Чому Ви не залишились у своєму рідному селі під Львовом і не розбудувались на ділянці батьків чи десь поблизу???
жили б як нормальна людина - у власному особняку, альтанка, гараж, клуня і т.д.
живність-пацєта/качки/єндики/кури, зелень би вирощували-були б справжнім газдою/фермером, а не приймаком
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jump
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Додано: Чет 26 сер, 2021 07:18
Приймак не з Львiвщини та порожняка не жене
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Додано: Чет 26 сер, 2021 07:23
jump написав: mulax написав:
P.S.
Як Вам вдалося зробити ремонт за 170 Кгрн?
(у мене зараз на 100 кв. м. цифра вже перевалила за 50К$, і то ще всіх меблів не куплено...
Ви точно всі витрати записували?
Заради душевного спокою і нормального сну Вам краще не відати які ремонти робить Успіх
додумався поділити 1кімнатну-53м2 на кілька камер у яких існує сім’я з 4-ьох осіб
Викладав тут якось плани і частково фото...
Туди хіба евакуйованих афганців заселяти...і ті довго не протягнуть, оскільки все зроблене з найдешевших і шкідливих матеріалів
П.С.
Долярчик/Успіх
Давно хотів спитати
Чому Ви не залишились у своєму рідному селі під Львовом і не розбудувались на ділянці батьків чи десь поблизу???
жили б як нормальна людина - у власному особняку, альтанка, гараж, клуня і т.д.
живність-пацєта/качки/єндики/кури, зелень би вирощували-були б справжнім газдою/фермером, а не приймаком
Точно таке ж запитання (на яке мені так і не відповіли) поставив одному опоненту в коментах на Західнеті.Там один мудак написав , що у Львові треба більше велодоріжок(за рахунок доріг), бо йому тоді легше буде пересуватися і дітей в калясці вигулювати.Я зайшов в його ФБ- місценародження і навчаня Жидачів.Ну і політкоректно порекомендував йому вернутись на батьківщину і там будувати велодоріжки, а не їхати до Львов і погіршувати якість життя корінним мешканцям Львова.
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Bolt
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