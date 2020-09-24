Додано: Сер 25 сер, 2021 10:07

Успіх

що скажу про відео, виходячи зі свого досвіду ремонтів:



1. Керамограніт на стіни - мінімум у 2 рази дорожче, ніж пофарбування.

При випадкових пошкодженнях локально не ремонтується, ніяк (правда пошкодити важко, це факт). Але оновити інтер"єр з часом - тільки новий ремонт за всі гроші. Простіше зробити фарбовані, а на решту докупити + 1-2 кв. метрів площі бетону.

2. Високий дизайнерський радіатор між вікнами, коли вікна не до підлоги - це абсурд (його ціна - мінімум + 1 кв. м. до площі бетону).

3. Кухня по колористиці подібна до моєї (ДСП Дуб Галіфакс Еггер, зараз ціна на Віярі 5600 грн. за стандарний лист). Для квартири під здачу з обмеженим бюджетом на ремонт ну точно можна взяти щось віддалено подібне, але до 2000 за лист.

4. Ліжко-трансформер. Ця штука в нормальній якості з механізмом, який не поламається за місяць, буде коштувати мінімум 2K$. А це ще + 2-3 кв. м бетону.

І при цьому люди його будуть проклинати кожен вечір і ранок..))

5. Біла стеля і магнітні трекові світильники - це дуже дорого, як для смарта (і ще й понижує стелю мін на 5 см-7 см.) Я би краще залишив бетонне перекриття: на щастя, ще тренд голого бетону не пройшов. А може й у москві вже пройшов, не знаю )).

6. Стіл кухонний - взагалі не стіл. Хіба кави попити, і то одному.. А нормально повечеряти, і щоб поставити хоча би 4 тарілки на 2-х + одну загальну з хлібом посередині - це має бути прямокутний стіл мінімум 80 х 100 см. А ще краще 120-140.

7. Але головний меседж був у кінці - в них є гардеробна в підвалі! )). Ось цим усе і сказано.

Тобто повноцінна площа для життя і зберігання в них мінімум 30+ метрів.



Можливо, з московськими цінами на бетон, такий ремонт буде окупним при здачі. Але при наших цінах я би краще докупив + 3-5 кв. м (як різниця на цінах матеріалів і меблевих рішень, про яку писав вище) + гардеробна 3-4 кв. м. = 33-35 кв. м.

І саме на такій площі вже можна починати жити.

А 27 метрів - це готельний номер, і не більше.



P.S. За використання прихованих об"ємів дизайнеру ріспект, тут він молодчинка однозначно.

P.P.S. Не штукатурити за меблями не можна (максимум - не фарбувати). Майстри роботу все-одно порахують на те саме, або й дорожче (бо їм доведеться махатися з переходами між штукатуреною стіною, і не штукатуреною і т.д). Рівно зробити важко, тому буде нерівно. А потім меблевики виїдять мозок, що не можуть виставити і закріпити меблі, чи вбудувати їх в ніші без зазорів, бо десь криво - і в результаті вийде довше, дорожче, і з нервами ). А ще летітиме з часом пилюка в шафи із тих нештукатурених стін ззаду, і чорний піджак за 200 баксів стане брудним і дешевим))