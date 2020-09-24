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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 26 сер, 2021 12:39
Успіх написав: jump написав:
але Ви не дали відповіді на запитання? чому ж так?!
Тому, що мої батьки живуть в багатоповерхівці, а не в особняку!
jump написав:
ні і діти Ваші не корінні львів"яни.... для цього необхідно щоб їх діди та баби, а також обоє батьків були народжені та проживали у Львові
Зустрічне питання:
У Вас все так і є? Всі корені/народжені у місті Лева?
Якщо, навіть, так(хоч я глибоко сумніваюсь - бо під ким Львів тільки небув...) то у Львові - думаю що половина(а може і більше) - понаїхи!
Один тільки великий Сихів заселений ~ 40р. тому з довколишніх сіл!
Тож, чекаю на вашу чесну відповідь про Вашу "корінність"?
1. Зрозуміло, я думав у Вас серйозна господарка
2. Ні. Не всі
3. При певній нагоді - виїду зі Львова
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jump
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Додано: Чет 26 сер, 2021 13:34
Здравствуйте. А это правда, что риелторы во Львове берут комиссию за съём квартиры в размере месячной оплаты?
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vydrigan
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Додано: Чет 26 сер, 2021 13:41
jump написав:
2. Ні. Не всі
Ну от, то про що мова?)))))
jump написав:
3. При певній нагоді - виїду зі Львова
Куди/де той земний Рай?)))))
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Додано: Чет 26 сер, 2021 13:48
Успіх написав: jump написав:
2. Ні. Не всі
Ну от, то про що мова?)))))
jump написав:
3. При певній нагоді - виїду зі Львова
Куди/де той земний Рай?)))))
хіба я Вам у чомусь докоряв?
соромитись свого походження не варто... це комплекс меншовартості.
знав я одного пурєдного фацета-справжній корінний львів"янин у кількох поколіннях ще з позаминулого століття
є варіанти
обдумуємо
поділюсь, не переживайте, хай зорі зійдуться
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jump
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