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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 746747748749
Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 12:39

  Успіх написав:
  jump написав:але Ви не дали відповіді на запитання? чому ж так?!

Тому, що мої батьки живуть в багатоповерхівці, а не в особняку!
  jump написав:ні і діти Ваші не корінні львів"яни.... для цього необхідно щоб їх діди та баби, а також обоє батьків були народжені та проживали у Львові

Зустрічне питання:
У Вас все так і є? Всі корені/народжені у місті Лева?
Якщо, навіть, так(хоч я глибоко сумніваюсь - бо під ким Львів тільки небув...) то у Львові - думаю що половина(а може і більше) - понаїхи!
Один тільки великий Сихів заселений ~ 40р. тому з довколишніх сіл!

Тож, чекаю на вашу чесну відповідь про Вашу "корінність"? ;)


1. Зрозуміло, я думав у Вас серйозна господарка 8)
2. Ні. Не всі 8)
3. При певній нагоді - виїду зі Львова :wink:
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 13:34

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Здравствуйте. А это правда, что риелторы во Львове берут комиссию за съём квартиры в размере месячной оплаты?
vydrigan
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 13:41

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  jump написав:2. Ні. Не всі

Ну от, то про що мова?)))))
  jump написав:3. При певній нагоді - виїду зі Львова

Куди/де той земний Рай?)))))
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 13:48

  Успіх написав:
  jump написав:2. Ні. Не всі

Ну от, то про що мова?)))))
  jump написав:3. При певній нагоді - виїду зі Львова

Куди/де той земний Рай?)))))


хіба я Вам у чомусь докоряв? 8)
соромитись свого походження не варто... це комплекс меншовартості.

знав я одного пурєдного фацета-справжній корінний львів"янин у кількох поколіннях ще з позаминулого століття :shock:



є варіанти 8)
обдумуємо
поділюсь, не переживайте, хай зорі зійдуться :D
jump
 
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