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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 746747748749
Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 12:39

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Востаннє редагувалось jump в Чет 26 сер, 2021 19:17, всього редагувалось 1 раз.
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 13:34

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Здравствуйте. А это правда, что риелторы во Львове берут комиссию за съём квартиры в размере месячной оплаты?
vydrigan
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 13:41

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  jump написав:2. Ні. Не всі

Ну от, то про що мова?)))))
  jump написав:3. При певній нагоді - виїду зі Львова

Куди/де той земний Рай?)))))
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 13:48

:arrow:
Востаннє редагувалось jump в Чет 26 сер, 2021 19:17, всього редагувалось 1 раз.
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 17:20

Прям камінгаут якись:
https://zaxid.net/ministr_finansiv_zaya ... m_n1524929
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 17:28

  Bolt написав:Прям камінгаут якись:
https://zaxid.net/ministr_finansiv_zaya ... m_n1524929

Так це свідомим громадянам вже давно відомо...

А враховуючи, що у нас немає фондового ринку, то і накопичувальна система лажане в свій час...

зі. надія тільки на город та курочок...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 17:40

  change_pm написав:
  Bolt написав:Прям камінгаут якись:
https://zaxid.net/ministr_finansiv_zaya ... m_n1524929

Так це свідомим громадянам вже давно відомо...

А враховуючи, що у нас немає фондового ринку, то і накопичувальна система лажане в свій час...

зі. надія тільки на город та курочок...

Як би , свого часу , народ не продавав свої приватизаційні сертифікати за пляшку горілки то фондовий ринок в нас би був.
А так вкладати гроші практично немає куди.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 21:52

  Bolt написав:Прям камінгаут якись:
https://zaxid.net/ministr_finansiv_zaya ... m_n1524929

Ну то якого х з мене здирають ЄСВ?!!!

А то якась дурня виходить - сплачуй, але пенсії не буде! :mrgreen: :twisted:
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 21:53

  vydrigan написав:Здравствуйте. А это правда, что риелторы во Львове берут комиссию за съём квартиры в размере месячной оплаты?

В основному так, - а що, десь по-іншому?
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