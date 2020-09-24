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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 26 сер, 2021 12:39
Востаннє редагувалось jump в Чет 26 сер, 2021 19:17, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 26 сер, 2021 13:34
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Здравствуйте. А это правда, что риелторы во Львове берут комиссию за съём квартиры в размере месячной оплаты?
Додано: Чет 26 сер, 2021 13:41
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Додано: Чет 26 сер, 2021 13:48
Востаннє редагувалось jump в Чет 26 сер, 2021 19:17, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 26 сер, 2021 17:20
Прям камінгаут якись:
Додано: Чет 26 сер, 2021 17:28
Так це свідомим громадянам вже давно відомо...
А враховуючи, що у нас немає фондового ринку, то і накопичувальна система лажане в свій час...
зі. надія тільки на город та курочок...
Додано: Чет 26 сер, 2021 17:40
Як би , свого часу , народ не продавав свої приватизаційні сертифікати за пляшку горілки то фондовий ринок в нас би був.
А так вкладати гроші практично немає куди.
Додано: Чет 26 сер, 2021 21:52
Ну то якого х з мене здирають ЄСВ?!!!
А то якась дурня виходить - сплачуй, але пенсії не буде!
Додано: Чет 26 сер, 2021 21:53
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