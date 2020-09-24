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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 747748749750>
Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 06:53

  Успіх написав:
  vydrigan написав:Здравствуйте. А это правда, что риелторы во Львове берут комиссию за съём квартиры в размере месячной оплаты?

В основному так, - а що, десь по-іншому?

В Київі ніби пів оренди.
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 09:36

Так чи варто було купляти смарта під оренду "ЗА ПЕТРУШКУ" ?

Цікаво, по чому будуть взимку РЕАЛЬНО здавати ( НЕ ВИСТАВЛЯТИ "ХОТЄЛКИ" ) "левандівські" смарти ( а буде їх дуууже багато)? Якщо за 9000 грив , сьогодні можна в пік сезону, зняти в НАБАГАТО КРАЩОМУ районі на Княгині Ольги 98 у жк Грінвіль Хаус - ПОВНОЦІННУ КВАРТИРУ 48 м кв (!!!) із кухнею 17 м кв, індивідуальним ГАЗОВИМ опаленням, кондиціонером, усякими плюшками типу посудомийка, підігрів підлоги, фільтри на воду та інш, чого до речі у долярека навіть у власній квартирі немає. Звісно сам жк вищого рівня, не дешевий ремонт, перша здача, видова та інш. 8)

https://dom.ria.com/ru/realty-dolgosroc ... 40863.html
Востаннє редагувалось roberto dark в Пон 30 сер, 2021 11:24, всього редагувалось 1 раз.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 10:21

  roberto dark написав:"левандівські" смарти ( а буде їх дуууже багато)? Якщо за 9000 грив , сьогодні можна в пік сезону, зняти в НАБАГАТО КРАЩОМУ районі
друзья, сориентируйте неместного:
Все пишут про плохое расположение этого долярчикового смарта. Вопрос: если стоит задача ежедневно ездить на работу к стандартным 9-00, сколько времени будет уходить на доезд оттуда до центра (Оперный, пл Рынок). На общественном транспорте.
Спасибо.
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 10:34

  juristkostya написав:
  roberto dark написав:"левандівські" смарти ( а буде їх дуууже багато)? Якщо за 9000 грив , сьогодні можна в пік сезону, зняти в НАБАГАТО КРАЩОМУ районі
друзья, сориентируйте неместного:
Все пишут про плохое расположение этого долярчикового смарта. Вопрос: если стоит задача ежедневно ездить на работу к стандартным 9-00, сколько времени будет уходить на доезд оттуда до центра (Оперный, пл Рынок). На общественном транспорте.
Спасибо.


В те времена, когда я жил ещё во Львове, у нас было популярное выражение, что этот город можно за час, ПЕШКОМ весь пересечь, с одного конца в другой. Когда же переехал в Киев, в начале 2000-х, то ещё больше мне стало понятно насколько Львов маленький и расстояния вообще там не критичны. Недавно приятель Киевлянин был во Львове и сказал, что пол города объехал за смешные 50 гривень на новеньком такси Шкода superB, при этом пробки страшные в центре и не только. Главное не слушайте долярчика ибо он вам такого ещё нафантазирует... :lol:
Востаннє редагувалось roberto dark в Пон 30 сер, 2021 10:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 10:36

  roberto dark написав:
  juristkostya написав:
  roberto dark написав:"левандівські" смарти ( а буде їх дуууже багато)? Якщо за 9000 грив , сьогодні можна в пік сезону, зняти в НАБАГАТО КРАЩОМУ районі
друзья, сориентируйте неместного:
Все пишут про плохое расположение этого долярчикового смарта. Вопрос: если стоит задача ежедневно ездить на работу к стандартным 9-00, сколько времени будет уходить на доезд оттуда до центра (Оперный, пл Рынок). На общественном транспорте.
Спасибо.


В те времена, когда я жил ещё во Львове, у нас было популярное выражение, что этот город можно за час, ПЕШКОМ весь пересечь, с одного конца в другой. Когда же переехал в Киев, в начале 2000-х, то ещё больше мне стало понятно насколько Львов маленький и расстояния вообще там не критичны. Недавно приятель Киевлянин был во Львове и сказал, что пол города объехал за смешные 50 гривень при этом пробки страшные. Главное не слушайте долярчика ибо он вам такого ещё нафантазирует... :lol:


Вопрос: если стоит задача ежедневно ездить на работу к стандартным 9-00, сколько времени будет уходить на доезд оттуда до центра (Оперный, пл Рынок). На общественном транспорте.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 10:44

juristkostya Вам нужен практик, человек живущий на Левандовке и добирающийся в центр именно в это время. От жк долярчика, на какой-нибудь убитой маршрутке до ОПЕРНОГО наверное от 15 мин без пробок и до бесконечности)). Но до маршрутки ещё дойти надо, а там ещё влезть в неё. Этот наверное тот ещё трешняк. Контингент там сами понимаете..Левандовка - это киевская Троещина как не крути ( и даже хуже)
roberto dark
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 10:59

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

roberto dark написав:juristkostya Вам нужен практик, человек живущий на Левандовке и добирающийся в центр именно в это время. От жк долярчика, на какой-нибудь убитой маршрутке до ОПЕРНОГО наверное от 15 мин без пробок и до бесконечности)). Но до маршрутки ещё дойти надо, а там ещё влезть в неё. Этот наверное тот ещё трешняк. Контингент там сами понимаете..Левандовка - это киевская Троещина как не крути.
Скорее, Борщаговка
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 11:01

  Faceless написав:
roberto dark написав:juristkostya Вам нужен практик, человек живущий на Левандовке и добирающийся в центр именно в это время. От жк долярчика, на какой-нибудь убитой маршрутке до ОПЕРНОГО наверное от 15 мин без пробок и до бесконечности)). Но до маршрутки ещё дойти надо, а там ещё влезть в неё. Этот наверное тот ещё трешняк. Контингент там сами понимаете..Левандовка - это киевская Троещина как не крути.
Скорее, Борщаговка

Как вариант, если брать расстояние от центра, Троещина- это львовский Сихов, Мазепы долярчика - это Сырец, а я во Львове жил на киевских Липках. Вот и разобрались. :wink:
roberto dark
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 11:55

  roberto dark написав:juristkostya Вам нужен практик,

Тонко подмечено
Кстати, почему я задал вопрос именно здесь, как думаете?
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 12:01

  juristkostya написав:
  roberto dark написав:juristkostya Вам нужен практик,

Тонко подмечено
Кстати, почему я задал вопрос именно здесь, как думаете?


Подумал, что это за юрист такой, который не может себе позволить за 9000 грив снять приличную квартиру, в НОРМАЛЬНОЙ локации? ( про машину молчу даже) . Конечно, понимаю, за 3000 гривень снять смарта в новом жк, это бооольшой соблазн :lol:
roberto dark
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