Додано: Пон 30 сер, 2021 10:34

juristkostya написав: roberto dark написав: "левандівські" смарти ( а буде їх дуууже багато)? Якщо за 9000 грив , сьогодні можна в пік сезону, зняти в НАБАГАТО КРАЩОМУ районі "левандівські" смарти ( а буде їх дуууже багато)? Якщо за 9000 грив , сьогодні можна в пік сезону, зняти в НАБАГАТО КРАЩОМУ районі друзья, сориентируйте неместного:

Все пишут про плохое расположение этого долярчикового смарта. Вопрос: если стоит задача ежедневно ездить на работу к стандартным 9-00, сколько времени будет уходить на доезд оттуда до центра (Оперный, пл Рынок). На общественном транспорте.

Спасибо. друзья, сориентируйте неместного:Все пишут про плохое расположение этого долярчикового смарта. Вопрос: если стоит задача ежедневно ездить на работу к стандартным 9-00, сколько времени будет уходить на доезд оттуда до центра (Оперный, пл Рынок). На общественном транспорте.Спасибо.

В те времена, когда я жил ещё во Львове, у нас было популярное выражение, что этот город можно за час, ПЕШКОМ весь пересечь, с одного конца в другой. Когда же переехал в Киев, в начале 2000-х, то ещё больше мне стало понятно насколько Львов маленький и расстояния вообще там не критичны. Недавно приятель Киевлянин был во Львове и сказал, что пол города объехал за смешные 50 гривень на новеньком такси Шкода superB, при этом пробки страшные в центре и не только. Главное не слушайте долярчика ибо он вам такого ещё нафантазирует...