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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 747748749750
Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 12:05

  roberto dark написав:
  juristkostya написав:
  roberto dark написав:juristkostya Вам нужен практик,

Тонко подмечено
Кстати, почему я задал вопрос именно здесь, как думаете?


Подумал, что это за юрист такой, который не может себе позволить за 9000 грив снять приличную квартиру, в НОРМАЛЬНОЙ локации? ( про машину молчу даже) . Конечно, понимаю, за 3000 гривень снять смарта в новом жк, это бооольшой соблазн :lol:

Вы неправильно подумали.
Ну, а кроме того, написали три пустопорожних сообщения на очень конкретный вопрос, да....
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 12:09

  juristkostya написав:
  roberto dark написав:
  roberto dark написав:juristkostya Вам нужен практик,

Тонко подмечено
Кстати, почему я задал вопрос именно здесь, как думаете?


Подумал, что это за юрист такой, который не может себе позволить за 9000 грив снять приличную квартиру, в НОРМАЛЬНОЙ локации? ( про машину молчу даже) . Конечно, понимаю, за 3000 гривень снять смарта в новом жк, это бооольшой соблазн :lol:

Вы неправильно подумали.
Ну, а кроме того, написали три пустопорожних сообщения на очень конкретный вопрос, да....[/quote]

Серьёзно? А вы на этой ветке впервые? Почитайте предыдущие ГЛУБОКОМЫСЛЕННЫЕ посты здесь и всё поймете, что она сугубо развлекательного характера. Вот и вы меня например тоже сейчас развлекаете, за что вам огромное спасибо! :lol:
roberto dark
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 12:14

  roberto dark написав:предыдущие ГЛУБОКОМЫСЛЕННЫЕ посты здесь и всё поймете, что она сугубо развлекательного характера

100%
Тут всі гілки мають подібний напрямок)))
Корисної інформації 0,1%. Її треба довго шукати. В принципі, так всюди і завжди.
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  #<1 ... 747748749750
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